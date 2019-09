“Fallo!”. Rocìo Munoz Morales provoca, Raoul resta in silenzio

Rocìo Munoz Morales e Raul Bova, forse nessuna coppia come loro sta catalizzando l’interesse dell’opinione pubblica italiana. Sempre sulle prime pagine dei giornali patinati, bellissimi, non perdono occasione per far parlare di loro. Del resto non hanno bisogno di presentazioni, per anni Raoul Bova è stato il fidanzato d’Italia e il sogno proibito di milioni di donne. Lei, basta guardarla per essere stregati. La loro relazione che stuzzica l’interesse dei fan ancora di più gli sviluppi futuro: ovvero il matrimonio. E ancora: ci sarà mai un terzo figlio, che in realtà sarebbe il quinto per Raoul Bova che è padre di Alessandro e Francesco nati dal precedente matrimonio con Chiara Giordano? La Munoz Morales ha chiarito tutto, svelando una scelta fatta con il compagno: quella di non fare troppi programmi.

"Nozze e terzo figlio? Più probabili entrambi ma anche nessuna delle due ipotesi. Non facciamo programmi. Quando uno pianifica le cose a tavolino, la somma non dà mai il risultato sperato. E poi se uno sapesse già come andrà il suo futuro… che p…e la vita, no?", ha dichiarato Rocio Munoz Morales al settimanale Intimità.









"Non programmiamo nulla, neppure le vacanze. Per noi l'importante è stare insieme. Abbiamo fatto tanto per stare insieme! E spero che le mie figlie da grandi facciano lo stesso, che vivano senza pianificare", ha aggiunto la 31enne. Ospite dell'ultima puntata de La Vita in Diretta e, nel faccia a faccia con Alberto Matano, ha però aggiunto.





"Stiamo sempre assieme, sempre appiccicati", ha detto l'attrice. E quando il conduttore le ha chiesto se tra loro ci sia davvero aria di matrimonio come scrivono i giornali di gossip, risponde franca: "Te lo dico in diretta. Me lo deve chiedere lui, mica lo posso chiedere io. Quindi se non me lo chiede non mi sposerò. Su questo sono tradizionale. Raoul se mi vuoi sposare chiedimelo, sennò va bene così". "Come dovrebbe chiedertelo, visto che sei tradizionale", le ha domandato allora Matano.







“Mi piacciono le sorprese, ma mi basta anche davanti ad un bicchiere di vino. Non ci ho pensato molto ma con Raoul ci scherziamo su, dicendoci fra di noi: ‘Tutti ci chiedono di questo matrimonio… ma ci vogliamo parlare io e te?’”, ha concluso Rocìo.

