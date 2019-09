Dopo varie indiscrezioni, è arrivata la conferma: Francesca De André e Giorgio Tambellini sono tornati insieme. L’annuncio ufficiale è arrivato dai diretti interessati, che domenica 22 settembre saranno tra gli ospiti della prima puntata della nuova edizione di Domenica Live. A rivelarlo un comunicato stampa giunto dalla redazione di Barbara d’Urso. La coppia si era lasciata durante la passata edizione di Grande Fratello: Giorgio aveva ammesso un tradimento e Francesca si era fidanzata con Gennaro Lillio.

Qualche giorno fa era stato proprio il modello campano ad confermare un riavvicinamento tra Francesca e Giorgio. "Lei lo ha seguito su Instagram il giorno dopo che la nostra relazione si è interrotta, ha stupito anche me quel gesto. Avere un chiarimento con una persona da cui hai ricevuto un tradimento mi sembra strano, però nella vita ognuno fa ciò che vuole e ognuno risponde delle proprie azioni. Io penso che si siano rimessi insieme", aveva dichiarato Gennaro nel programma radiofonico 'Non succederà più'.









Pochi minuti fa la conferma ufficiale. Francesca De André e Giorgio Tambellini saranno a 'Domenica Live' per raccontare tutti i dettagli del loro amore ritrovato. Dopo aver scoperto di essere stata tradita da Giorgio nella Casa, qualche mese fa Francesca si è avvicinata al compagno d'avventura Gennaro Lillio: i due ragazzi hanno continuato a vivere la storia d'amore cominciata durante il GF, anche nella vita di tutti i giorni, questo almeno fino a luglio scorso.





Con un post apparso sul suo profilo Instagram, il napoletano ha informato i fan che la relazione con la De André è finita per suo volere: sarebbero stati gli stili di vita completamente opposti ad allontanare in modo definitivo i giovani che nella Casa avevano fatto sognare con il loro feeling speciale.

"Mi sembra giusto informarvi che la storia con Francesca è giunta al capolinea, ho preso questa decisione una settimana fa e ad oggi i fatti dimostrano di aver fatto la scelta giusta. Non ci sono mai stati calcoli e strategie ma solo amore che per me va al pari passo con il rispetto. – aveva scritto Gennaro Lillio – C'ho provato illudendomi che l'amore possa cambiare le persone, ma i proverbi insegnano che chi nasce quadro non muore tondo".





In un’intervista rilasciata al settimanale ‘Lei’, il modello ha spiegato anche i motivi della rottura. “Il vero motivo? Semplicemente siamo due persone con obiettivi diversi e abbiamo delle esigenze diverse. Non parlando lo stesso linguaggio, abbiamo scelto di dividere le nostre strade. Non sono riuscito a colmare quelle differenze che erano emerse tra noi”, ha spiegato Gennaro Lillo.

