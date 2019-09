“Serena Enardu?”. Parla lex moglie di Pago: la rivelazione di Miriana Trevisan

Tra le coppie più in crisi della seconda edizione di Temptation Island Vip c’è sicuramente quella formata da Serena Enardu (ex volto di Uomini e Donne) e il cantautore Pago. Tra i due infatti, come rivelato dalla Enardu al single Alessandro, non c’è più dialogo e da ormai diverso tempo non non riescono più a trovare un punto d’incontro. Sul caso è intervenuta anche Elga Enardu, felicemente sposata, e anche lei ex tronista del dating show di Maria De Filippi.

Elga ha rivelato qualche retroscena della vita di coppia di Serena e Pago: "Loro hanno due stili di vita molto diversi. Serena ha dei ritmi regolari: lavora, torna a casa. È una donna che ha dato la sua vita per crescere Tommaso. Pago vive da artista, viaggia molto. Sta fuori per più della metà del mese. È mia sorella quella che porta avanti tutto, quando invece sarebbe giusto dividersi le responsabilità all'interno della stessa casa. Lui si è accomodato. Pago e Serena sono in crisi perché si amano, però a volte l'amore non basta. Sarò onesta: io mi auguro che si lascino".









"Per la felicità di entrambi, – ha spiegato la Enardu – preferirei che si aprissero a un'opportunità di vita di coppia più bella di quella che hanno oggi. Dall'altra parte so quanto sia difficile che questo accada: ci hanno provato tante volte a separarsi, ma non resistono l'uno lontano dall'altra. […] Io ho cercato tante volte di riunirli. Lui è parte della nostra famiglia ed è per questo che mi auguro la felicità di entrambi, uniti o divisi che siano".





Sula crisi tra i due è intervenuta anche Miriana Trevisan, ex moglie di Pago dal quale ha avuto un figlio, Nicola, dieci anni. "Ho ascoltato alcune sue dichiarazioni e sinceramente mi sono piaciute. – ha detto la Trevisan a Novella 2000 commentando il percorso dell'ex a Temptation Island – Pacifico è un uomo eccezionale. Prima di partire ha parlato con il nostro piccolo Nicola, spiegandogli che avrebbe partecipato a un gioco televisivo e non avrebbe avuto con sé il cellulare. Ho apprezzato questo suo gesto rassicurante".





Poi la stoccata su Serena Enardu: “A dire la verità non ho mai conosciuto questa donna, l’ho solo intravista e non mi permetto di giudicarla. Quando mio figlio è in vacanza in Sardegna sta con sua nonna e anche quando ci sono andata io non l’ho mai incontrata”.

