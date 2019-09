“Divorzio”. Fedez, l’annuncio sui social: cosa sta succedendo nella coppia più glamour d’Italia

Stavolta Fedez ha spiazzato tutti. Come molti sui fan sanno il rapper non è uno che le manda a dire e neppure stavolta ha fatto eccezione. Nel calderone entra la moglie Chiara Ferragni, pronta a essere citata in tribunale. Sì perché Fedez sarebbe pronto al divorzio per colpa di Gigi Hadid, la supermodella americana dalle forme statuarie. Stiano tranquilli i fan, si tratta solo di uno scherzo. Il rapper non ha mai nascosto di essere un grande fan di Gigi Hadid e ieri ha scritto su Twitter: «Venerdì vedrò di nuovo Gigi Hadid, ho già preparato le carte del divorzio (scherzo amore)».

Fedez rivedrà Gigi Hadid venerdì 20 settembre, in occasione della Milano Fashion Week. Chiara Ferragni non ha motivo però di essere gelosa: Gigi Hadid è una sua amica e anche lei ha avuto modo di scherzare su Instagram sul presunto "innamoramento" di Fedez. Insomma, nessun divorzio in vista per ora. Gigi Hadid permettendo.









Jelena Noura Gigi Hadid nasce il 23 aprile del 1995 a Los Angeles, negli Stati Uniti, figlia dell'ex modella Yolanda Van den Herik e dell'investitore immobiliare palestinese Mohamed Hadid. Inizia la sua carriera da modella alla tenera età di due anni, dopo essere stata scoperta da Paul Marciano, designer di moda, uomo d'affari, investitore e filantropo.





Comincia a posare per Baby Guess, ma in seguito si ferma per concentrarsi sugli impegni scolastici. È solo nel 2011 che riprende la carriera da modella, tornando a lavorare con Marciano e diventando il volto della campagna di Guess nel 2012. L'anno successivo decide di trasferirsi a New York e firma un contratto con la IMG Models. Debutta alla New York Fashion Week del febbraio del 2014 scendendo in passerella per Desigual.







In questi stessi mesi appare sulla copertina del “CR Fashion Book”, mentre a luglio è al fianco del modello e attore Patrick Schwarzenegger – figlio di Arnold – per la campagna autunno inverno Eyewear di Tom Ford. Tra le relazioni e i flirt le si attribuisce anche una breve storia con il campione di Formula 1, Lewis Hamilton. Gigi fa parte di una famiglia allargata. Ha due fratelli minori, Bella – anche lei celebre modella – e Anwar Hadid, anch’egli modello. Ma ha anche due sorellastre più grandi da parte del padre, ovvero Mariella e Alana. I genitori si sono poi separati e la madre Yolanda ha sposato il produttore musicale David Foster. Dalla nuova relazione sono arrivate per Gigi altre cinque sorellastre: Sara, Erin, Amy, Jordan e Allison.

