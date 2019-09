Il matrimonio di Eleonora Daniele e il suo Giulio Tassoni domina ancora la cronaca rosa. Le nozze della conduttrice di ‘Storie Italiane’ sono state celebrate sabato scorso, 14 settembre, a Roma, nella Basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini. Poi i festeggiamenti sono proseguiti a Villa Piccolomini, una splendida dimora con vista sulla cupola di San Pietro.

Lei era splendida con una creazione ricoperta di ricami francesi fatti a mano firmata da Alessandro Angelozzi e caratterizzata da una vaporosa gonna in tulle e da un bustier senza spalline con lo scollo a cuore. Immancabile il lungo velo che è andato a decorare i capelli portati sciolti e ondulati e un bouquet di fiori bianchi. Poi, per il taglio della torta, il cambio d’abito. Il secondo vestito era invece a sirena, di pizzo con la gonna sinuosa e un corpetto dalla maxi scollatura. (Continua dopo la foto)









Tanti, tantissimi gli invitati (370) tra cui numerosi volti noti. Da Simona Ventura al presidente del Coni Giovanni Malagò, da Rita Dalla Chiesa a Elena Santarelli fino a Maria Grazia Cucinotta, Vittorio Cecchi Gori. E anche uno, sempre vip, ma a sorpresa. Eleonora Daniele proprio non se l’aspettava e ha raccontato questa sorpresa (ad opera del neo marito) e le emozioni delle nozze al settimanale Chi. (Continua dopo la foto)





La conduttrice ha descritto il suo giorno più bello in una lunga intervista che, nel numero in edicola, ha pubblicato anche immagini esclusive. Tornando alla sorpresa, la Daniele ha raccontato di aver ricevuto una chiamata mentre si dirigeva in chiesa. “Fermatevi, c’è stato un piccolo intoppo”, le hanno detto in auto. Solo dopo ha scoperto che la necessità che tardasse qualche minuto era fondamentale per permettere al marito di organizzare la sorpresa per lei. (Continua dopo le foto)







“Era arrivato Al Bano e per non farsi scoprire da invitati e fotografi era entrato dalla sacrestia – ha spiegato Eleonora Daniele – Il giorno prima delle nozze si è messo in contatto con Don Roberto, il sacerdote, perché voleva farci una sorpresa e cantare per noi. Giulio era andato ad accoglierlo e lo ha fatto nascondere. Era il mio sogno che cantasse per noi e glielo avevo detto… Quando è sbucato dalla colonna della chiesa è calato il silenzio e appena ha intonato l’Ave Maria in latino io e Giulio ci siamo commossi”.

