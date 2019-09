Clara, la figlia di Enzo Ghinazzi. Mai vista? Ecco chi è l’erede del mitico Pupo

Pochi giorni fa Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, ha compiuto 64 anni e per l’occasione una delle sue tre figlie, Clara Ghinazzi, la secondogenita, è stata ospite di Caterina Balivo in studio a ”Vieni da Me”. Una vita, quella di Enzo Ghinazzi segnata dallo straordinario successo raggiunto tra gli Anni Settanta e Ottanta, quando l’artista conquista la popolarità grazie a canzoni entrate nella storia musicale italiana, da “Gelato al cioccolato”, scritta per lui daCristiano Malgioglio, a “Su di noi”, presentata a Sanremo nel 1980, a “Firenze Santa Maria Novella”.

Brani che fanno di Pupo un idolo delle ragazzine e che gli regalano fama in tutto il mondo. Una vita trascorsa tra tradimenti e vizi. Tempo fa, infatti, il cantante ha raccontato di essere dipendente dal gioco d'azzardo. Una vera e propria malattia che Pupo ha impiegato anni a debellare, diventando poi testimonial contro il gioco patologico e scrivendo anche un libro autobiografico "Banco: diario di un giocatore chiamato Pupo", pubblicato nel 2005.









La ragazza ha raccontato aneddoti e curiosità sulla vita del padre, rivelando alcuni particolari della sua famiglia allargata e di sua sorella Valentina, avuta dal cantante con una fan. Ad un certo punto dell'intervista, la padrona di casa le ha chiesto se i compagni di scuola le facevano mai commenti o domande sul padre e della sua storia d'amore a tre. Pupo porta avanti un doppio legame che lo unisce alla moglie Anna, sposata nel 1974, e alla manager Patricia, compagna "parallela" dal 1989. Come detto la figlia del cantante è stata ospite di Caterina Balivo a 'Vieni da me' e ha raccontato diversi aneddoti, come le domande più assurde che gli vengono fatte su suo padre, il quale ha una storia privata molto movimentata.





"Ma lei ha per caso il pi***** rosa?". La domanda in questione, posta in fascia-protetta, ha lasciato sgomenta la conduttrice, tanto che la Balivo ha gelato in studio la sua ospite con un sonoro: "Evitiamo cose così a quest'ora". Poi Clara ha parlato del rapporto del padre con la mamma e la compagna: "Io ho 28 anni, poi c'è Ilaria che ha 17 anni più di me e Valentina – ha dichiarato l'ospite in studio, Clara Ghinazzi – che abita in Piemonte ed è nata da una liason di mio padre con una fan". Nel corso dell'intervista la figlia di Pupo ha spiegato al pubblico che ha sempre accettato con naturalezza il fatto che nella vita di suo padre ci fosse un'altra donna, oltre alla presenza di sua madre.





“C’è poi la compagna Patricia e con lei stanno insieme da 30 anni, mentre con mia madre da 40. Io vivo questa situazione molto tranquillamente, anche se può sembrare una cosa non normale, ma io la vivo con tranquillità, perché mio padre non mi ha mai fatto mancare niente, è sempre stato presente nonostante il suo lavoro e quindi l’ho sempre vissuta serenamente”, ha raccontato infine Clara Ghinazzi.

