“Sono uguali!”. Federica Pellegrini è la fotocopia della mamma: ecco la signora Cinzia

Che tra i due ci fosse del tenero si diceva già quando Federica Pellegrini era fidanzata con Filippo Magnini. Scoppiata la crisi tra i due ex fidanzati, in molti sostenevano che la causa della rottura fosse proprio Matteo Giunta. E, invece, poi Federica e Filippo erano tornati insieme per poi lasciarsi definitivamente. In tutto questo tempo Matteo, che è anche il cugino di Filippo Magnini (nonché il suo ex allenatore) ha invece continuato a stare al fianco di Federica Pellegrini a bordo piscina.

Fino a quando non li hanno beccati insieme. “La campionessa di nuoto e il suo allenatore – sorpresi da “Chi” a cena dopo il red carpet dell’evento sportivo Meravigliosi, al quale hanno partecipato finalmente insieme come una coppia – scrive il settimanale sul profilo Instagram – Per non stare troppo lontana da Matteo, Federica questa estate ha disdetto il suo solito viaggio estivo alle Baleari con le amiche storiche”. (Continua a leggere dopo la foto)









Ora, però, la mamma della campionessa di nuoto cambia le carte in tavola e, in un’intervista rilasciata al settimanale Oggi, racconta un’altra verità. “Noi di Oggi abbiamo parlato con la mamma di Federica, Cinzia, […] e lei, che è persona serissima, come sempre ha misurato parole e sorrisi smentendo con ‘assoluta certezza’ che ci sia qualcosa più dell’amicizia e della stima reciproca tra Federica e Matteo”. Delle fidanzate di Matteo, in effetti, si sa bene poco e Federica dopo la rottura con Magnini (fidaznato con l’ex Velina Giorgia Palmas) appare sempre accompagnata solo e soltanto dalla sua cagnolina Vanessa. (Continua a leggere dopo la foto)





Da quello che ha rilevato la signora Cinzia tra la figlia e Matteo ci sarebbe quindi solo un puro rapporto di amicizia e di lavoro. Cinzia è sempre stata molto attenta alla sua privacy e in pochissime occasioni ha parlato della figlia. Una delle ultime volte è capitato quando ha rilasciato un’intervista a Gianpiero Mughini per il programma di Rete 4 ‘Quelli della Luna’. Mamma Cinzia aveva raccontato un particolare retroscena legato ad un senso di nauesea che provava alla vista dell’acqua nei primi mesi di gravidanza. (Continua a leggere dopo la foto)





“Penso di non averlo mai detto a nessuno, ma io i primi 5 mesi di gravidanza toccavo l’acqua con tappi al naso e liquirizia in bocca. Avevo la nausea dell’acqua, vomitavo quando aprivo un rubinetto. Ancora adesso mi sto chiedendo da dov’è nata Federica Pellegrini”, aveva raccontato. In un’altra occasione la signora Cinzia era intervenuta e aveva parlato di Federica. Lo aveva fatto quando il rapporto della figlia e Federico Magnini vacillava. “Federica e Filippo non si sono lasciati definitivamente. La loro è solo una pausa di riflessione”. Ma le cose, poi, sono andate diversamente.

