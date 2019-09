Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli dopo l’addio. Lei, che ha già voltato pagina, è stata di recente sorpresa dai paparazzi del settimanale Chi in una fuga d’amore con il suo Charley Vezza in Inghilterra, a Woodstock. La coppia, che ha trascorso il tempo fra baci e abbracci, ha anche visitato la mostra di Maurizio Cattelan, come mostrano le foto esclusive pubblicate sul nuovo numero della rivista. Dalle immagini catturate dai fotografi i due sorridono, si abbracciano e scherzano.

La complicità è evidente. La modella e l’imprenditore, inoltre, sarebbero pronti a vivere alla luce del sole il loro amore. Starebbero anche progettando di andare a convivere e sarebbero così innamorati da sognare anche un figlio. Ed Eros? Anche lui sta provando a ripartire. E sta affrontando la separazione dalla mamma dei suoi due figli, Raffaella Maria e Gabrio Tullio, con una nuova consapevolezza. (Continua dopo la foto)









“La vita va avanti – aveva confessato il cantante romano qualche giorno fa in un’intervista a I Lunatici, programma radiofonico in onda su Rai Radio 2 – bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre”. “La gente non penso che abbocchi a tutto quello che scrivono – aveva aggiunto – Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso”. (Continua dopo la foto)





E mentre Marica Pellegrinelli si gode il suo primo viaggio con l’imprenditore 35enne che le ha rubato il cuore e fatto tornare il sorriso, Eros Ramazzotti nonostante gli impegni di lavoro si regala serate in famiglia insieme ai figli. L’ultima tappa del suo tour è stata particolarmente emozionante. Nel corso del concerto all’Arena di Verona fra il pubblico è spuntata Aurora, come mostrano le foto di Chi. Era con il fidanzato Goffredo Cerza e l’amica Sara Daniele, figlia di Pino. (Continua dopo le foto)







Ma c’erano anche Raffaella Maria e Gabrio Tullio, i figli più piccoli del cantante, che hanno partecipato al live insieme ai genitori della Pellegrinelli che in questo periodo si prendono cura di loro. Il cantautore ha sfoggiato anche un nuovo taglio con cresta centrale all’Arena di Verona. Taglio che la figlia Aurora ha provveduto a postare dal suo account Instagram con il commento “So’ ragazzi”.

