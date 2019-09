La storia d’amore tra Ambra Angiolini e Massimiliano Allegri è emersa nel corso del 2017 e ha da subito fatto impazzire gli italiani, che si sono immediatamente interessati alle vicende della coppia. “È l’unico uomo nella mia vita capace di abbracciarmi senza stringermi“, ha detto lei, per poi concludere: “Ed è talmente bello che che non mi interessa che qualcuno capisca né che la cosa piaccia o dispiaccia“.

Nel corso di un’intervista con Vanity Fair dello scorso anno, la Angiolini aveva parlato della storia con Allegri e aveva definito in maniera precisa il loro incontro, come qualcosa di totalmente inatteso ma che all’epoca le era servito tantissimo. Una relazione iniziata come qualcosa di inaspettato, dunque, ma che poi è evoluta in un che di estremamente affidabile, concreto e rassicurante. E che tutt’ora Ambra vive con una grande intensità: ”È arrivato quello che non stavo cercando ma che era necessario trovassi. Per la prima volta mi interessa soltanto una cosa: saper che tornerà da me. Sempre”. (Continua a leggere dopo la foto)









Arrivato nella vita dell’attrice e conduttrice dopo che è finita la storia d’amore tra lei e il cantante Francesco Renga, Ambra aveva commentato così la fine della relazione con l’ex frontman dei Timoria e l’inizio della storia d’amore con l’ex allenatore della Juventus: “Quando finisce una storia hai sempre due possibilità: continuare a bombardare oppure dire ‘no, non è questo che ci meritiamo’. Due anni fa il cuore ha smesso di battere per una persona gigantesca e poi è stato rianimato da un altro uomo che lo ha fatto con una dolcezza che non si può raccontare”. (Continua a leggere dopo la foto)





E come ogni storia d’amore si rispetti, la coppia ha deciso di fare il grande passo. L’ex allenatore della Juventus Massimiliano Allegri, che si è preso una pausa nel calcio, vivrà a Brescia, in un prestigioso complesso residenziale, insieme ad Ambra Angiolini e ora si dividerà tra la cittadina lombarda e Torino e Milano dove, invece, vivono i suoi figli Giorgio e Valentina. Ambra ha lasciato la villa in cui viveva con Francesco Renga e si è trasferita con i figli Jolanda e Leonardo nel nuovo appartamento nella torre Fuksas insieme a Max. (Continua a leggere dopo la foto)





Il settimanale Chi ha fotografato la coppia mentre rientra a casa con i dolci di una pasticceria. Ma come si vede dalla foto scattata dai paparazzi di TgCom24, Massimiliano Allegri ha già la fede al dito. Un particolare che ha fatto esplodere il gossip. i due si sono già sposati in gran segreto? Tutto è possibile. Ultimamente, infatti, le cronache rosa hanno parlato di altre coppie del mondo dello spettacolo che hanno deciso di convolare a nozze lontani dal clamore mediatico.

