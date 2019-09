Kledi ha avuto una storia con Maria De Filippi? Le confessioni intime del ballerino spiazzano

Era uno dei ballerini più amati della televisione italiana: Kledi Kadiu aveva rubato il cuore delle sue ammiratrici facendosi conoscere a Saranno famosi, il talent di Maria De Filippi che oggi si chiama Amici. Aveva fatto innamorate tutti con la sua grazia, la sua bellezza, il suo modo di danzare. Kledi Kadiu, pur avendo raggiunto la popolarità con Maria De Filippi, aveva iniziato molto prima a ballare in tv. Aveva iniziato con Maurizio Costanzo, a Buona Domenica: era un membro del corpo di ballo ed era giovanissimo.

Dopo un po' Maria lo volle nel suo programma e lui divenne la stella più brillante dello show. Ve lo ricordate? Ballava spessissimo insieme a Rossella Brescia. E fece una magia: iniziò a far amare la danza al grande pubblico. Da Saranno famosi, Kledi e Maria De Filippi diventarono grandi amici. E secondo qualcuno anche troppo. Poi, di colpo, Kledi Kadiu sparì dalla televisione italiana senza un motivo apparente. Nessuno capì cosa fosse successo.









Una rottura drastica, improvvisa, che portò Kledi addirittura lontano dalla tv. Il motivo di quella rottura non si capì mai ma, qualche tempo fa, qualcuno ritornò a far circolare una voce che, all'epoca della sparizione di Kledi, fu molto insistente. Che voce? Quella di una presunta liason tra Maria De Filippi e Kledi. I due, si dice, passavano tantissimo tempo insieme e quella cosa fece insospettire più di una persona. Il gossip stava impazzendo… Avevano una storia?





È proprio di questo che l'artista ha parlato nel corso della sua recente interista a Vieni da Me di Caterina Balivo. A distanza di diversi anni, tirando in ballo anche Rossella Brescia, Kledi Kadiu ha svelato tutto. Intanto ha detto che tra lui e la Brescia, a parte il trasporto durante i balletti, non c'era nulla. Poi Kledi Kadiu ha parlato anche della presunta relazione con Maria De Filippi. Il danzatore ha affermato di aver avuto un rapporto molto bello con la conduttrice. "Tuttora si parla che io sarei quello che con Maria De Filippi ha avuto una storia […] Questa cosa mi fa ridere, ci ridiamo insieme […] lei è stato il mio talent scout" ricorda il ballerino.





"È stata la persona che mi ha dato fiducia, rispetto, spazio. Ha fiuto, è precisa, è una donna generosa. Su tante caratteristiche siamo anche compatibili. Siamo amici, siamo sempre in contatto e le chiedo dei consigli di continuo". Dunque Kledi ha confermato di nutrire profonda stima per la De Filippi. Di lei ha detto che è una donna precisa e rispettosa. Ha detto che è una grande professionista e che erano molto legati. Ma ha detto che tra loro non c'è mai stato nulla più dell'amicizia. Stando a quanto rivelato da Kledi, con Maria De Filippi non c'è mai stata una relazione di tipo sentimentale. Ci crediamo?

