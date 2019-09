La bellezza è un dono di famiglia a casa Gregoraci. Conosciamo bene Elisabetta, conduttrice, showgirl e modella da anni sul piccolo schermo ed ex moglie di Flavio Briatore, meno la sorella minore Marzia. Ma è meravigliosa quanto lei, che spesso pubblica foto social in sua compagnia. Le due sono legatissime anche se per via della distanza riescono a vedersi poco. Elisabetta abita infatti Montecarlo, mentre Marzia vive a Soverato, in Calabria.

Ciò nonostante sono costantemente in contatto e quando possono fanno in modo di incontrarsi. Hanno 2 anni di differenza e il loro rapporto è diventato ancora più forte grazie ad alcuni eventi. La morte della mamma in primis, che ha spinto Eli e Marzia a sostenersi a vicenda per superare quel dolore fortissimo. Poi la nascita dei loro figli: Nathan Falco, che è nato dall’amore con Briatore e Gabriel e Ginevra, i bimbi di Marzia. (Continua dopo la foto)









Elisabetta Gregoraci la madrina di Ginevra, che è nata a gennaio 2016 dall’unione di Marzia e il marito, Antonio Scaramuzzino, ed era presente anche al momento del parto. Il battesimo della nipotina è stato celebrato nello stesso giorno del compleanno di Marzia, come reso noto da Elisabetta su Instagram, dove aveva condiviso le foto più belle e una dedica dolcissima. (Continua dopo la foto)





Fisicamente Elisabetta e Marzia, classe 1982, sono molto simili. Non si può dire lo stesso del carattere, come rivelato dalla Gregoraci più piccola in un’intervista di qualche tempo fa a Gente. Eli è un vulcano di energia, lei più riservata. “Da ragazzina era un tornado – diceva fa Marzia a Gente parlando della sorella -, la sua stanza era perennemente nel caos. Ma lei, non mi sono mai spiegata come, in quella baraonda trovava tutto”. (Continua dopo foto e post)







Le sorelle Gregoraci sono molto religiose e tempo fa hanno fatto un viaggio insieme a Medjugorje. “E anche questa bellissima esperienza l’abbiamo vissuta insieme – aveva scritto Marzia su Instagram sotto alle foto del viaggio – Sì, proprio così, perché quando c’è qualcosa di forte siamo abituate ad essere in due…Io e te. E questa esperienza è stata tra le più forti! Custodirò sempre nel mio cuore le forti emozioni vissute in questi giorni con la gioia di averle condivise insieme a te! Perché se la vita è un dono….una sorella lo è molto di più! Ti voglio un mondo di bene sorellina mia”.

