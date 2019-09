Kim Rossi Stuart, dramma familiare: “In carcere illegalmente, ho paura per lui”

”Totalmente inidoneo al regime carcerario”. Non lasciava dubbi all’interpretazione il risultato della relazione psichiatrica condotta dal professor Roberto Delle Chiaie. Eppure Sy Giacomo Seydou si trova in una cella in isolamento nel carcere di Rebibbia. Giacomo dovrebbe stare in una Rems, ossia la struttura che ha preso il posto degli ospedali psichiatrici giudiziari dopo la loro chiusura per legge. Giacomo, affetto da un disturbo bipolare, invece è rinchiuso da solo tra quattro mura da 13 giorni e ci rimarrà fino a quando scadrà la sanzione che gli hanno comminato a causa delle sue intemperanze.

Figlio di Loretta Rossi Stuart e nipote dell’attore Kim, Giacomo è detenuto ingiustamente a Rebibbia da quattro mesi. ”Dobbiamo tirarlo fuori di lì a causa della droga – spiega la madre – in alcune situazioni perde totalmente il controllo. Ma non ha mai fatto male a nessuno se non a se stesso”. Ma nella Capitale e nel Lazio non ci sono posti sufficienti a soddisfare le necessità: le cinque strutture esistenti possono accogliere un massimo di 91 persone. La lista d’attesa ne conta 43. (Continua a leggere dopo la foto)









”Giacomo è il diciottesimo – spiega a Leggo la Garante del detenuto del comune di Roma Gabriella Stramaccioni – probabilmente il posto si libererà la prossima primavera. E nel frattempo cosa succede? Il trattenimento in carcere nel suo caso è illegale”. ”Il mio ragazzo si sta indurendo – dice Loretta nell’intervista, che ha deciso di battersi per tutelare non solo i diritti del figlio ma di tutti coloro che ne condividono la condizione. – Il 12 novembre – continua – ci sarà convegno presso la fondazione Don Di Liegro, con proiezione di un docufilm sulla storia di Giacomo. Ci aspettiamo delle risposte”. (Continua a leggere dopo la foto)





Il volto della famiglia decisamente più noto è sicuramente quello di Kim Rossi Stuart ma, nel corso degli anni, il pubblico ha avuto modo di conoscere anche le sue sorelle. Se Ombretta vive una vita lontana dai riflettori, lo stesso non si può dire di Loretta e Valentina. Loretta Rossi Stuart, attrice, ballerina, scrittrice e coreografa, ha iniziato molto presto la sua carriera nel mondo dello spettacolo. A soli sei anni, insieme al fratello ha una parte in Fatti di gente per bene come figlia di Giancarlo Giannini e Catherine Deneuve. (Continua a leggere dopo la foto)





Successivamente si è dedicata alla passione per la danza, prendendo parte a diversi spettacoli insieme all’ex compagno ed entra a far parte del Bagaglino. La sua passione più grande rimane il ballo, in particolare è esperta e appassionata di Belly Jazz Dance. Nel 2014 esce il suo romanzo Erosnauti, Viaggiatori nell’eros ti tutti i tempi. Nel 2001 firmò una liberatoria per un servizio fotografico di nudo e la rivista Boss le offrì ben 5 milioni di lire per quegli scatti: “Avevo trent’anni e due figli da crescere da sola. Quei soldi mi facevano comodo”.

