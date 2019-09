“Strappacuore!”. Aida Yespica nuda, come una dea. Applausi da tutti

Domenica scorsa, al ‘Live – Non è la D’Urso’, Aida Yespica ha lasciato tutti senza parole, in particolare l’attore Mickey Rourke, diventato famoso per Nove settimane e mezzo, con al suo attivo oltre 70 film e una candidatura agli Oscar come miglior attore per The Wrestler. L’attore ha parlato del suo rapporto con un altro grande del Cinema, Robert De Niro, delle sue esperienze a Hollywood, dei suoi amori e del suo rapporto con la chirurgia estetica.

Non per niente l’attore è finito più volte sotto accusa per aver esagerato con i ritocchino e aver completamente stravolto il suo bellissimo volto. Non solo. Mickey Rourke è stato omaggiato con uno spogliarello ispirato a “9 settimane e mezzo”, la pellicola del 1986 che ha reso celebre Rourke. A ballare dietro il paravento una bellissima Aida Yespica che si è esibita per l’artista statunitense. (Continua a leggere dopo la foto)









La venezuelana, sulle note del famosissimo brano di Joe Cocker You can leave your hat on, ha reinterpretato l’indimenticabile scena della pellicola, a suo tempo affidata a Kim Basinger. L’iconica scena è stata ricreata alla perfezione e l’attore, evidentemente colpito dalle forme e dalla bravura della Yespica, si è quindi alzato per complimentarsi con la soubrette. Aida Yespica è una vera e propria bomba sexy, c’è poco da dire. La 37enne venezuelana ha forme semplicemente esplosive e fisico da urlo e non perde occasione per mostrarsi sui social, dove pubblica foto che ogni volta mandano in delirio i suoi fan. (Continua a leggere dopo la foto)





Nonostante il passare del tempo, continua ad essere una delle modelle più belle di sempre. La showgirl sta diventando anche una vera e propria influencer e i suoi fan non si perdono neanche un suo movimento social. Il suo profilo Instagram, seguito da quasi 900 mila persone, viene costantemente aggiornato. Tra le varie condivisioni, Aida posta anche sue fotografie davvero bollenti. Le ultime storie che ha pubblicato non fanno eccezione. (Continua a leggere dopo la foto)





Aida è completamente nuda e si copre solo con un lenzuolo bianco, che però non riesce a contenere proprio tutto: l‘incidente hot infiamma il popolo di Instagram. Un buongiorno davvero speciale quello che ha regalato Aida ai suoi seguaci. Sono bastati davvero pochi secondi per migliorare la giornata di tutti. Eleganza, femminilità e una grande dose di sensualità.

Asia Argento riappare dopo mesi: look stravolto. Com’è adesso