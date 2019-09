È davvero un periodo felice per Aurora Ramazzotti. E su tutti i fronti. Su quello lavorativo, la carriera della prima figlia di Michelle Hunziker ed Eros va alla grande: dopo le esperienze in televisione con il Daily di “X Factor” e “Vuoi Scommettere?” accanto alla mamma, ha deciso di cambiare rotta e provare un’inedita esperienza approdando nel mondo della radio con ben due programmi.

Il primo è “The Flight” su Rtl in cui conduce il social corner, il secondo è “Generazione Zeta”, dove è la protagonista di un talent insieme a Marco Falivelli. Anche dal punto di vista sentimentale Aurora è felice e appagata. Ha infatti da poco celebrato il secondo anniversario di fidanzamento con il suo Goffredo Cerza ricevendo anche la “benedizione” di Michelle, che sul suo profilo Instagram ha condiviso un messaggio affettuoso per la primogenita e il suo compagno. (Continua dopo la foto)









La Hunziker ha pubblicato su Instagram una foto di sua figlia che sorride in un abbraccio speciale di Goffredo perché, si legge nel lungo post, “ritrae il loro rapporto speciale, la loro leggerezza d’animo e la loro bellissima complicità. Sono troppo teneri insieme… e non vi nascondo che ogni tanto faccio dei pensieri per i quali Auri mi direbbe: “ma mamma piantalaaaaaaaaa…. non lo pensare neanche!!! C’è tempo!!!!!!”. (Continua dopo la foto)





Amore a parte, quello che molti hanno notato in questa foto di coppia e soprattutto nelle ultime condivise da Aurora è un cambio look. Solo qualche giorno fa, infatti, la Ramazzotti sfoggiava un sexy look total black in stile Eva Kant con pantaloni aderentissimi, maglia a collo alto e stivaletti. Tanti complimenti per la sua forma fisica, ma il dettaglio che non è passato inosservato è che ha detto addio ai capelli lisci e passando alle onde. (Continua dopo foto e post)





Visualizza questo post su Instagram Sweet escape Un post condiviso da Aurora Ramazzotti (@therealauroragram) in data: 15 Set 2019 alle ore 12:21 PDT



Beh, il risultato del cambiamento, anche se temporaneo, è stato apprezzatissimo dai suoi fan. I capelli ricci hanno reso ancora più strong e “rock” il sensuale look e i follower non hanno potuto fare a meno di complimentarsi con lei, dicendole che sta “superando” la mamma in fatto di bellezza. E poi: “Bellissima coi capelli mossi”, “Il liscio ti penalizza, il mosso ti dona tantissimo”, “Che bomba”, “Ti stanno meglio i capelli così”.

