Marica Pellegrinelli e Charley Vezza sempre più uniti. Finito il matrimonio col cantante Eros Ramazzotti, da cui sono natii figli Raffaella Maria e Gabrio Tullio, la modella ha ritrovato il sorriso a fianco dell’imprenditore. Da tempo il gossip era nell’aria, poi questa estate è arrivata la paparazzata del settimanale Chi che ha confermato la voce. Insomma, dopo l’addio a Eros, Marica è pronta a ripartire dall’imprenditore che proviene da una famiglia di industriali piemontesi.

A 35 anni Charley gestisce già una sua azienda di oggetti di design apprezzata in tutto il mondo. L’incontro con la bellissima Marica Pellegrinelli sarebbe avvenuto grazie ad amici comuni e la storia sarebbe iniziata in gran segreto, ma con la disapprovazione della madre di lui, signora dei salotti e allergica ai gossip. Ora però la nuova coppia non si nasconde più e nuove foto, pubblicate sempre da Chi, mostrano una loro fuga romantica. (Continua dopo la foto)









I paparazzi della rivista diretta da Alfonso Signorini hanno sorpreso Marica e Charley dicola durante una romantica vacanza in Inghilterra, a Woodstock. La coppia, che ha trascorso il tempo fra baci e abbracci, ha anche visitato la mostra di Maurizio Cattelan, come mostrano le foto esclusive pubblicate sul nuovo numero del settimanale. (Continua dopo la foto)





Nelle immagini catturate dai fotografi i due sorridono, si abbracciano e scherzano. La complicità è evidente. La modella e l’imprenditore, inoltre, sarebbero pronti a vivere alla luce del sole il loro amore. Starebbero anche progettando di andare a convivere e sarebbero così innamorati da sognare anche un figlio. Ed Eros? Anche lui sta provando a ripartire. (Continua dopo le foto)







In una recente intervista radiofonica il cantante romano ha confessato di soffrire, ma di essere pronto ad andare avanti per il bene dei suoi figli: “La vita va avanti – aveva detto Eros in un’intervista a I Lunatici su Rai Radio 2 – bisogna essere forti, migliorarsi, sapere che hai comunque dei figli da portare avanti. Il resto, poi, migliora sempre – ha aggiunto il cantante – […] la gente non penso che abbocchi a tutto quello che scrivono. Ormai con i social mi arriva tutto quello che viene in scritto in tre secondi, ma non ci faccio più caso”.

Ilary Blasi senza limiti: alla conferenza stampa di Eurogames si presenta così. A nessuno sfugge il dettaglio