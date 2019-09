“Hey, che succede?”. Leonardo Pieraccioni e Laura Torrisi beccati insieme

È il sogno di tanti: vedere di nuovo Leonardo Pieraccioni insieme alla sempre bellissima Laura Torrisi. Un ritorno di fiamma, un po’ come lo è stato tra Belen e Stefano De Martino, forse per l’amore incontenibile che entrambi avevano e hanno per il loro bimbo Santiago. E allora perché non una magia tra Laura Torrisi e Leonardo Pieraccioni? In effetti i due sono stati pizzicati dal settimanale “Diva e donna” a Roma durante una cena in famiglia, insieme alla loro bambina di 7 anni. I due hanno mantenuto rapporti ottimi nonostante la separazione avvenuta nel 2014 e i fan sperano sempre che la coppia possa ricostituirsi.

“Alla signora che oggi mi ha detto: “Chissà com’è bella sua figlia… se ha ripreso dalla madre” allego foto del periodo del concepimento! Io sono quello a destra, e se ora vi s’è incrinato il vetro del telefono è perché tanta bellezza in un colpo solo è schiantevole” aveva scritto ad inizio estate il regista parlando della sua ex. Lei sui social mostra il suo lato materno e quello sexy con commenti mai banali e sempre discreti. Continua a leggere dopo le foto













Qualche giorno fa per l’inizio della scuola aveva dedicato uno scatto alla figlia Martina: “In bocca la lupo stellina mia, che sia un anno pieno di soddisfazioni”. La bambina, oltre che bellissima, è anche ironica e simpatica e papà Leonardo riempie il suo profilo di aneddoti e battute. A cena fuori tutti e tre insieme, come si vede nelle foto, sono una famigliola perfetta. Continua a leggere dopo le foto





Nel 1998 partecipa a Miss Italia, dove arriva tra le finaliste, poi due piccoli camei nei film ‘Il signor Quindicipalle’ e ‘Lucignolo’, ma la svolta arriva nel 2006 con il Grande Fratello che le regala la popolarità. L’anno dopo il suo primo ruolo da protagonista nel film ‘Una moglie bellissima’, di Leonardo Pieraccioni, e nel 2009 l’esordio nelle fiction con ‘L’onore e il rispetto’, a cui ha preso parte per diverse stagioni. Sul grande schermo anche nel 2010 con il film ‘Sharm el Sheikh’. Continua a leggere dopo le foto



Nata a Catania nel 1979, ma di Prato d’adozione. Nel 2007 si fidanza con Leonardo Pieraccioni, da cui ha avuto sua figlia Martina, ma la loro storia naufraga dopo tre anni. Dal 2017 è impegnata con l’ex pilota di rally Luca Betti. Chissà, questo potrebbe essere il primo di tanti incontri tra la bella Laura e il suo simpaticissimo ex. O forse è un modo come un altro per continuare a tenere vivo il rapporto civile che dovrebbe sempre esserci finché c’è un bimbo di mezzo.

