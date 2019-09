Dopo 15 anni insieme, la conduttrice Eleonora Daniele e Giulio Tassoni si sono sposati il 14 settembre, con una cerimonia romanticissima nella Basilica di San Giovanni Battista a Roma. La sposa era radiosa e stupenda in un abito bianco dalla gonna ampia, corpino stretto e un lungo velo. Classico ed elegante in blu lo sposo, imprenditore farmaceutico di nobili origini. Tra i tanti ospiti vip, anche Al Bano che in chiesa ha dedicato alla coppia un’emozionante Ave Maria.

Dopo la celebrazione religiosa, la festa si è spostata in una location super esclusiva, a fianco del Colle del Gianicolo e con vista sul Cupolone. Cena in giardino per gli amici di Eleonora e Giulio, tra fiori, tendaggi candidi e atmosfera fiabesca. A celebrare la coppia tanti ospiti vip, da Simona Ventura a Elena Santarelli, Maria Grazia Cucinotta, Loredana Bianchetti e molti altri. (Continua a leggere dopo la foto)









Il settimanale Chi ha raccontato in esclusiva i dettagli dell’atteso matrimonio e della preparazione dell’evento tanto atteso dalla conduttrice Rai. “Frenesia, tanto che ho perso nove chili in pochi mesi, anche per lo stress. – ha raccontato la conduttrice Rai – Lavoravo per la ripartenza di Storie Italiane e di notte preparavo tutto con la wedding planner.” (Continua a leggere dopo la foto)





“Quando ho indossato l’abito da sposa per la prima volta e sono scoppiata in un pianto irrefrenabile, come non mi capitava da anni”. Il secondo: “E poi venerdì scorso, quando un sacerdote è venuto a casa a benedire il nostro amore: la fede ci ha unito ancora di più.” La Daniele rivela poi un curioso aneddoto che ha visto protagonista Albano Carrisi, che durante le nozze ha intonato l’Ave Maria. “Il giorno prima delle nozze si è messo in contatto con Don Roberto, il sacerdote”, ha spiega Eleonora. (Continua a leggere dopo la foto)





”Voleva farci una sorpresa e cantare per noi. Giulio era andato ad accoglierlo e lo ha fatto nascondere”, ha spiegato la Daniele. Dopo il matrimonio è tempo di figli. La conduttrice di Storie Italiane lo ha detto chiaramente, il suo sogno è diventare mamma. “Sì, è arrivato il momento giusto e ne ho avuto conferma vedendo al matrimonio tutte le mie amiche più care con i loro figli. Mi sento pronta”.

“Vivere col sorriso”. La figlia dell’attore tra i più amati lo ricorda così