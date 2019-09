“Sei ridotta male”. Alessia Marcuzzi completamente nuda in spiaggia, i fan la massacrano

Bella come il sole, simpatica, solare, spigliata: Alessia Marcuzzi è una delle donne più amate della tv. E anche una delle donne della televisione italiana più seguite sui social. Su Instagram la Marcuzzi posta foto della sua vita privata ma anche foto del suo corpo meraviglioso. L’ultima foto postata sul suo profilo è una foto molto hot: Alessia posa nuda, sdraiata sulla sabbia, le parti intime coperte da delle borse (che sono quelle pubblicizzate).

La foto, appena comparsa sui social, ha surriscaldato gli animi e ottenuto tantissimi like. Gambe lunghe e sottili, seno abbondante, fianchi stretti e scolpiti, pelle di porcellana: la Marcuzzi è uno spettacolo della natura e in pochi – ci scommettiamo – hanno notato le borse… Tutti, semmai, hanno desiderato che le borse sparissero per vedere Alessia in tutto il suo splendore. Tra i commenti di approvazione e di venerazione, però, spunta anche qualche commento piuttosto negativo. Continua a leggere dopo la foto









“Ma sei sempre nuda…sei una mamma …un po’ di rispetto per tua figlia …” le scrive una follower. Ma questo è solo uno dei commenti negativi: “Sei una donna matura un ottima conduttrice non hai bisogno di queste foto da new entry nel mondo dello spettacolo, perdi punti”, si legge ancora. Ma non è finita: “Certo che a 50 anni nuda per pubblicizzare 3 borse di m****…..per 4 soldi….. sei proprio ridotta male…”, scrive qualcuno. Continua a leggere dopo la foto





Ma, ormai i vip lo sanno bene, c’è sempre qualcuno pronto a criticare. In una delle ultime foto che la Marcuzzi ha postato su Instagram, di fronte allo spettacolo del suo lato b monumentale, gli utenti sono stati capaci di notare che l’acqua del mare dentro la quale Alessia stava per entrare era sporca… Assurdo, non vi pare? Eppure è successo davvero. Facciamocene una ragione: siamo diventati dei criticoni. Continua a leggere dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram 🤭🙃☺️ @marksandangels Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 17 Set 2019 alle ore 12:36 PDT

Visualizza questo post su Instagram 🍑👀 Pic by @clascutti Un post condiviso da Alessia Marcuzzi (@alessiamarcuzzi) in data: 14 Set 2019 alle ore 8:18 PDT

La Marcuzzi, che in diverse interviste ha sempre dichiarato di non vivere la nudità come un tabù, è impegnata in tv in queste settimane con la conduzione di Temptation Island Vip. “Nelle vesti di conduttrice-amica è assolutamente a suo agio. Dolce, attenta alle sfumature dei suoi concorrenti, è la giusta traghettatrice nelle possibili derive, anche sentimentali, delle coppie. Inoltre, la scelta inedita dei suoi look è vincente e molto moderna. Brava”, ha scritto Chiara Maffioletti per il Corriere della Sera.

