Walter Nudo non è più single: è Roberta la nuova fidanzata. E così spegne ogni voce

Walter Nudo ha una nuova fidanzata. È da tempo che si parlava di una possibile nuova storia del primo vincitore de L’Isola dei famosi. Ma ora c’è la conferma. A un anno dal suo ingresso al Grande Fratello Vip, dove ha vinto battendo il super favorito Francesco Monte, Walter Nudo ha trovato di nuovo l’amore. Come rivela con tanto di foto il settimanale Chi, nel numero in edicola mercoledì 18 settembre 2019, Walter sta vivendo una bella storia d’amore con una misteriosa Roberta. I due sono stati pizzicati dai paparazzi in atteggiamenti dolci e complici.

Chiusa la relazione con la stilista francese Céline Mambour, Walter Nudo è di nuovo felice accanto alla sua nuova fiamma. A quanto pare, i due si frequentano dall’inizio dell’estate. Per coronare il loro amore, la coppia ha scelto di fare un viaggio in Sicilia. Walter, però, questa volta, vuole cercare di preservare il più possibile la sua privacy e ha tentato di stare lontano dai paparazzi. Continua a leggere dopo la foto









Ora che è ufficiale la nuova relazione di Walter Nudo con Roberta, possiamo dire che il matrimonio con la stilista francese è finito. Céline Mambour ha sposato Walter Nudo pochi mesi dopo averlo incontrato: i due si sono uniti in matrimonio a Las Vegas. La Mambour, nata in Francia ma residente a Firenze, è una celebre stilista ed è stata insieme a Walter Nudo per 10 anni. Poi il loro amore è finito ferendo profondamente Nudo. Continua a leggere dopo la foto





I motivi della rottura secondo l’ex concorrente del GF sarebbero da attribuire alla distanza: “Quando mi sono sposato ero felicissimo. Poi è successo che col tempo una serie di cose ci ha fatto allontanare, come il fatto di andare in America e come il mio sogno di diventare attore. Io ero abbastanza tormentato e litigavamo spesso. Non c’era una situazione serena per fare figli. La allontanavo perché non potevo renderla madre. Mi sento in colpa sempre. Io non ho mai detto di non amarla”. Continua a leggere dopo la foto







Qualunque sia stato il motivo del loro allontanamento, i due hanno provato a ricucire il loro legame ma senza successo. Anche se ormai non stanno più insieme, Céline Mambour resta una donna molto importante per Walter Nudo. L’attore ha due figli: Elvis e Martin, entrambi nati dalla relazione con Tatiana Tassara, ballerina professionista che è stata legata al vincitore del GF Vip per ben otto anni.

