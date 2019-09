“Sì, magari…”. Barbara D’Urso, la confessione intima lascia senza parole. Lo ha detto davvero

Ad agosto la rivista Adesso Magazine aveva lanciato un gossip davvero bollente. Barbara D’Urso e Filippo Nardi insieme. La conduttrice e l’ex concorrente del Grande Fratello si trovavano in vacanza tra Capalbio (dove Barbarella ha una casa) e Noto e la notizia aveva fatto scalpore.

Nelle scorse settimane la conduttrice ha smentito i pettegolezzi su questa liaison e ha finalmente chiarito la situazione a Pomeriggio 5, dove era presente stesso Filippo Nardi. I due hanno reagito al gossip con risate e battutine e hanno rimarcato che tra di loro c’è una grande amicizia. Soprattutto perché, come sottolineato dalla napoletana, Barbarella e Filippo sono molto simili. (Continua a leggere dopo la foto)









Le tante cose in comune e lo stesso modo di pensare li hanno portati a stringere un forte legame ma nulla più. Insomma, la scintilla non è scattata tra la conduttrice di Canale 5 e l’ex naufrago dell’Isola dei Famosi. Insomma, niente da fare: “Filippo era già legato alla sua fidanzata, che era giovanissima”, ha spiegato la conduttrice. E Filippo Nardi ha precisato anche come sono andate le cose con la giovane: “Era una frequentazione, ma non è andata”. (Continua a leggere dopo la foto)





La conduttrice ha chiuso il caso con una rivelazione ‘choc’ sulla sua vita privata: Magari avessi una vita sessuale!”, ha detto scatenando le risate degli ospiti de la pubblico a casa. Insomma, Barbara D’Urso è single da anni. Almeno ufficialmente. Da quando si è separata dal ballerino Michele Carfora, dopo quattro anni di matrimonio. Prima di lui è stata sposata con il produttore cinematografico Mauro Berardi (dal 1982 al 1993) dal quale ha avuto due figli Giammauro (1986) ed Emanuele (1988). (Continua a leggere dopo la foto)





Tra le sue primissime storie d’amore ricordiamo anche i cantanti Miguel Bosè e Vasco Rossi, che per lei avrebbe addirittura scritto la canzone “Brava”. Un breve flirt con l’ex calciatore Stefano Bettarini (ex marito di Simona Ventura) è venuto a galla nel mese di marzo del 2008: i due vennero paparazzati mentre nel suv di Bettarini si scambiavano baci ed carezze. Anche il calciatore Fabio Galante è stato ipotizzato come suo presunto flirt amoroso, ma niente di ufficiale.

“Puffale!”. Cristina D’Avena, bikini atomico a 55 anni: fan in delirio per la foto di fine estate