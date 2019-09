Giorgio Alfieri, dopo Martina torna l’amore. La foto non lascia spazio ai dubbi

In molti infatti ricorderanno la storia d’amore tra Giorgio Alfieri e la ex corteggiatrice Martina Luciani. Il calciatore, finita l’esperienza nel reality ‘Campioni, il sogno’ era diventato tronista di Uomini e Donne della stagione 2009-2010. Per lui scesero tantissime corteggiatrici, ma dopo diversi scontri, il calciatore scelse Martina. I due hanno avuto una figlia, Asia, ma poco dopo hanno deciso di lasciarsi e di prendere due strade completamente diverse.

Un paio di anni fa Giorgio Alfieri ha rilasciato un'intervista nella quale raccontava il brutto periodo che stava passando. L'ex tronista ha spiegato che per un certo periodo è rimasto completamente senza soldi e che per via dei suoi problemi economici era stato scaricato anche dalla fidanzata. Lui tornò a vivere con i genitori. Come se non bastasse, non avendo più soldi, non poteva pagare gli alimenti alla ex Martina per il mantenimento della figlia Asia.









Da qui anche la rabbia di Martina Lucian,, con cui oggi, dal momento che lui può nuovamente pagare per il mantenimento della figlia, è tornato in buoni rapporti. La forza per reagire è arrivata proprio dalla figlia. E da Maria De Filippi, che lo scorso anno lo ha fatto partecipare a 'Temptation Island' in veste di tentatore. I tempi sono cambiati e lui ha trovato la forza per andare avanti e riprendersi completamente.





“Sono un uomo che ama la vita, non ho mai pensato al suicidio. Asia (la figlia avuta dall’ex corteggiatrice Martina Luciani, ndr) è sempre stato il motore e la forza di tutto. Mi sono rimboccato le maniche, ho fatto anche i lavori più umili. Dovevo mantenere l’impegno di padre, mia figlia sa dei miei problemi“, ha ammesso Giorgio Alfieri a Vieni da me durante un’intervista rilasciata lo scorso giugno.

"La perdita della famiglia mi ha destabilizzato, avere la casa vuota non è stato piacevole. Dopo è sorto il problema con il fisco: non potevo essere più pagato perché i soldi dovevano essere usati per pagare i debiti. Purtroppo sono stato gestito male. I soldi secondo me vanno fatti piano piano, ad un ragazzo di 23 anni certe cifre non vanno date", ha aggiunto l'ex volto di Uomini e Donne.





Dopo diversi flirt, Giorgio Alfieri sembra aver ritrovato il sorriso grazie a una ragazza. L’ex tronista ha pubblicato su Instagram una foto che lo ritrae mentre bacia una ragazza mora in una romantica Roma, con alle spalle la Fontana di Trevi. La nuova fidanzata di Giorgio Alfieri si chiama Greta e non sembra appartenere al mondo dello spettacolo.

