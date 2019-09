Un legame, quello fra Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis, che dura dal 1997, anno in cui i due si incontrarono. Un vero un colpo di fulmine, seguito da un lungo corteggiamento. Lei, modella e star dei fotoromanzi, riuscì a conquistare il cuore del presentatore che nel 2002 la portò all’altare. Un amore grande, consacrato dalla nascita della prima figlia, Silvia, nata con alcuni problemi al cuore.

"Quando è nata ha dovuto subire subito alcuni interventi – ha raccontato tempo fa Sonia Bruganelli -. Durante una di queste operazioni, ci sono state delle complicazioni e lei ha riportato alcuni problemi motori. Io la vedevo così piccola con tutti quei tubicini e avevo paura persino a toccarla, ad allattarla. Temevamo che non potesse camminare o muoversi". Poi sono arrivati Davide e Adele. Davide Bonolis ha 15 anni e da grande vuole fare il calciatore. Al momento gioca con la squadra del suo cuore: la Roma. Mentre Adele è la più piccola dei tre, ed è molto legata a mamma Sonia come dimostrano i loro video e foto su Instagram.









La terzogenita della coppia somiglia tantissimo a papà. In una foto di qualche anno fa Sonia Bruganelli aveva pubblicato uno scatto del marito e della figlia. "Due gocce d'acqua. Auguri amore nostro. Grazie per avermi concesso questa foto". Adele e il simpatico papà sorridevano contenti davanti alle candeline ancora accese, ed effettivamente la somiglianza tra i due era davvero notevole. Pochi giorni fa, però, la Bruganelli ha pubblicato una foto inedita di Adele in cui la bambina somiglia tantissimo alla mamma. "Adele nel suo periodo di somiglianza alla mamma", ha scritto la moglie di Paolo Bonolis a corredo dello scatto.





"Ah me pare Paolo sputato come si dice dalle mie parti. Di te Sonia ha poco", "Me la ricordo piccola in una pubblicità di Chi ha incastrato Peter Pan… faceva innamorare ", "Ummm…. gli occhi sono tuoi… è bellissima!! …. ma assomiglia mooooooltooooo al papà", sono alcuni dei commenti lasciati dai follower di Sonia Bruganelli. E in effetti la piccola Adele è tutta papà Paolo. Oltre a Silvia, Adele e Davide, avuti dall'attuale moglie Sonia Bruganelli, Paolo Bonolis ha altri due figli, Stefano e Martina, nati dal primo matrimonio con la psicologa Diane Zoeller.





“I figli avuti con la mia prima moglie vivono in America, Stefano a Huntington, Long Island, Martina nel Queens e sostiene delle ragazze che hanno subito abusi” ha raccontato Paolo Bonolis in un’intervista con Maurizio Costanzo. “I primi tempi soffrivo la loro lontananza, che era figlia anche della separazione con mia moglie, avvenuta per i motivi che spesso capitano alle persone che si sposano troppo presto. I miei due primi figli hanno comunque legato molto con gli altri tre. Con Diane ci sentiamo invece quando capita”.

