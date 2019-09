Rosa Perrotta è diventata mamma per la prima volta da meno di 2 mesi. La ex tronista di Uomini e Donne e il corteggiatore che aveva scelto nello studio di Maria De Filippi, Pietro Tartaglione, sono al settimo cielo da quando è nato Domenico, detto Dodo. Da quando il piccolino è venuto al mondo, Rosa l’ha ben presto presentato ai fan di Instagram. In barba alle critiche che spesso la investono, la 30enne condivide ogni giorno con i suoi follower dei momenti con suo figlio.

E lo stesso fa Pietro, che presto diventerà suo marito. Ma ultimamente Rosa ha voluto fare delle confidenze ai suoi tanti fan di Instagram rivelando dettagli inediti del parto e di quello che è avvenuto dopo. La Perrotta ha pubblicato una lunga serie di Stories su Instagram dove ha fatto intendere che ha avuto momenti di down, non facili da affrontare. (Continua dopo la foto)









“L’operazione è pesante, racconterei una sciocchezza se dicessi che è semplice e leggera”, esordisce Rosa parlando del taglio cesareo. Durante l’intervento l’ex tronista di UeD non è stata bene: “Ho vomitato due volte mentre mi operavano”, ma alla fine la gioia di stringere tra le braccia il suo bambino è stata più forte di tutto: “La forza di reagire te la dà l’istinto materno di abbracciarlo”, dice ancora. (Continua dopo la foto)





Ma non è finita qui perché dopo la nascita del piccolo Dodo, la bella Rosa ha avuto altre difficoltà. I giorni successivi al parto ha accusato dei dolori al ventre che si sono fatti lancinanti, come possono sicuramente confermare le mamme che come Rosa hanno partorito con il cesareo. “Ho avuto dei dolori fortissimi i giorni successivi (al parto, ndr) – continua la ex tronista – Quando cercavo di rialzarmi mi mancava l’aria”. (Continua dopo le foto)







“Io ho avuto qualche crisi, un piccolo crollo perché pretendo sempre di stare al massimo”, ha aggiunto riferendosi sempre ai giorni immediatamente successivi al parto. Alla fine del suo racconto, Rosa Perrotta ha voluto lanciare un messaggio: ha detto alle sue numerose fan di non preoccuparsi se dovessero vivere vicende simili alle sue. Significa essere donne, significa aver donato la vita e questa è la soddisfazione più grande che fa dimenticare tutto in un attimo.

Eleonora Daniele, matrimonio da sogno. E doppio abito da sposa: visto il secondo?