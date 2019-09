Eleonora Daniele, matrimonio da sogno. E doppio abito da sposa: visto il secondo?

Tra le spose più belle e famose dello scorso weekend merita sicuramente un posto sul podio Eleonora Daniele. La conduttrice ha detto sì al suo Giulio Tassoni, l’imprenditore cui è legata da ben 16 anni, durante una splendida cerimonia che ha visto partecipare tanti ospiti vip. La padrona di casa di “Storie Italiane” e lo storico compagno si sono sposati presso la suggestiva cornice della basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini, nel cuore di Roma.

Eleonora, con un bellissimo abito bianco e un lungo velo tra i capelli, era incantevole. E, proprio durante la cerimonia, una sorpresa davvero fantastica: Al Bano Carrisi, presente tra gli invitati, si è alzato e ha intonato l’Ave Maria in onore degli sposi. Sono stati proprio gli amici vip che hanno partecipato alle nozze di Eleonora i primi a dare la notizia sui social, come Beppe Convertini e Samantha De Grenet. (Continua dopo la foto)









Ma a festeggiare la Daniele e Tassoni tra gli altri c’erano anche Riccardo Fogli e sua moglie Karin Trentini, Simona Ventura e Giovanni Terzi, Maria Grazia Cucinotta con il marito Giulio Violati, Elena Santarelli, Salvo Sottile, Lorena Bianchetti e Rita Dalla Chiesa. Dopo la cerimonia, i festeggiamenti a Villa Piccolomini, una splendida dimora con vista sulla cupola di San Pietro dove Riccardo Fogli ha voluto dedicare alcune canzoni all’amica Eleonora, che ha cantato con lui per tutti gli ospiti. (Continua dopo la foto)





La sposa, come detto, era bellissima nel suo abito bianco da principessa. Ha incantato tutti con una creazione ricoperta di ricami francesi fatti a mano firmata da Alessandro Angelozzi e caratterizzata da una vaporosa gonna in tulle e da un bustier senza spalline con lo scollo a cuore. Immancabile il lungo velo che è andato a decorare i capelli portati sciolti e ondulati e un bouquet di fiori bianchi. (Continua dopo foto e post)







Ma non è finita qui, perché la regina di “Storie Italiane” ha stupito tutti con un cambio d’abito durante la serata. Per il taglio della torta la Daniele ha infatti sfoggiato un secondo vestito, questa volta a sirena di pizzo con la gonna sinuosa e un corpetto dalla maxi scollatura. Difficile dire quale tra i due sia più bello. Lo sposo, invece, ha optato sul classico: un completo blu con cravatta e panciotto abbinati. Il viaggio di nozze? Non ora: Eleonora vuole aspettare la fine della sua trasmissione prima di partire per la luna di miele.

Georgette Polizzi di Temptation Island ha sposato Davide Tresse: le foto