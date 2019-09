Asia Argento, la decisione (inaspettata) dopo il suicidio del compagno

La vita di Asia Argento, che è sempre stata piuttosto movimentata, è cambiata completamente dopo un fatto sconvolgente: il suicidio del compagno Anthony Bourdain. Lo chef, famoso in tutto il mondo, si è tolto la vita nel giugno del 2018: lo hanno ritrovato impiccato nella sua stanza all’Hotel Le chambard di Kaysersberg, vicino a Colmar, il comune della regione del Grand Est francese nord-orientale. La morte dello chef, autore e documentarista di viaggi culturali e culinari, ha scioccato il mondo intero. E pensare che era invidiatissimo. E pensare che la sua vita sembrava perfetta. E invece, probabilmente, niente era perfetto.

Dopo la morte del compagno, Asia Argento, stravolta per l’accaduto, si è buttata sul lavoro e ha cercato di difendersi dalle accuse che le sono state mosse. “La gente dice che l’ho ucciso. Dicono che l’ho ucciso. Capisco che il mondo abbia bisogno di trovare una spiegazione. Vi garantisco che piacerebbe trovarla anche a me ma non è possibile”, ha detto Asia Argento durante la sua prima intervista a cuore aperto rilasciata al DailyMail. Continua a leggere dopo la foto









“Quello che mi fa stare malissimo è che ha tenuto così tanto dolore dentro di sé per così tanto tempo e io non l’ho visto. Non l’ho visto e per questo mi sentirò in colpa per il resto della mia vita” ha aggiunto all’epoca. Ora, a più di un anno dalla morte dello chef, arriva la decisione che in pochi si aspettavano. La sua famiglia ha deciso di mettere all’asta, per il prossimo ottobre, più di 200 beni personali, nominando come supervisore la Lark Mason Associates. Continua a leggere dopo la foto





Il portavoce Marilyn White ha spiegato che l’intera collezione potrebbe avere un valore stimato di 400.000 dollari cioè oltre 360.000 euro. Tra gli oggetti più preziosi appartenuti a Bourdain un coltello da cucina Bob Krames su misura, che, da solo, vale più 6.000 dollari. Poi vari abiti dello chef come una giacca della US Navy, donata a Bourdain nel 2006. Tra gli oggetti che verranno messi all’asta ci saranno anche alcune opere d’arte. Continua a leggere dopo la foto





Tra queste il Lizard Lounge di Ralph Steadman e il “The sky is falling, I am learning to live with it” di John Lurie, che Bourdain aveva comprato una settimana prima di morire. Il 40% del ricavato sarà devoluto alla Borsa di Studio del Culinary Institute of America, dove Bourdain si era laureato nel 1978. Il restante 60% sarà per la figlia Ariane, nata nel 2007, e a sua madre Ottavia Busia, la donna che aveva sposato il 20 aprile 2007.

