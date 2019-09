“Penso di dover essere onesta, ho una relazione con queste due ragazze. Davvero!”. Queste parole scritte su Twitter dalla famosa e bellissima attrice hanno sollevato un polverone. E qualcuno ha gridato allo scandalo. A scrivere senza mezzi termini della sua “relazione” scottante è stata la bellissima Charlize Theron che, oltre a scrivere il tweet, ha postato la foto che la ritrae con le “sue” due donne. Charlize Theron, Nicole Kidman e Margot Robbie: è questo il meraviglioso trio di donne che appare nella foto postata dall’attrice sudafricana.

Tutte e tre, nella foto, sorridono. Sono felici. E hanno qualcosa in comune… E sapete cosa? “Bombshell”. Le tre bellezze saranno rispettivamente Megyn Kelly, Gretchen Carlson e Kyla Pospisil, le donne che hanno vissuto nel periodo più violento che la Fox News abbia mai potuto attraversare. Quello di Charlize Theron è dunque un riferimento al film che le ha viste lavorare insieme. Ma la malizia con cui è stato interpretato il tweet è stata generale. Continua a leggere dopo la foto









Non è una relazione amorosa, ma una lotta che è vissuta realmente pochi anni fa tra le mura dell’agenzia giornalistica di New York. Una lotta che le tre bravissime attrici hanno interpreato in Bombshell, appunto. Il film parla dello scandalo del direttore della Fox News. La caduta di Roger Ailes, che è stato a lungo a capo dell’azienda giornalistica, è raccontata dalle donne che Ailes ha molestato nel corso della sua vita. Continua a leggere dopo la foto





Solo nel luglio del 2016 Roger Ailes viene accusato di molestie sessuali dalle dipendenti che lavorano alla Fox News Channel. Ma c’è un problema: a causa del suo potere, l’uomo è riuscito a oscurare la verità. La prima a raccontare delle molestie subite è Gretchen Carlson che nel film viene interpretata da Nicole Kidman. In seguito si fecero avanti le giornalista interpretate da Charlize Theron e Margot Robbie. Nel 2016 Roger Ailes, che in bombshell è interpretato dall’attore John Lithgow, abbandonò la presidenza del gruppo televisivo e nel 2017 morì. Continua a leggere dopo la foto





I feel like I have to be honest.

I’m in a new relationship.

With both these ladies.

In America il film arriverà il 20 dicembre e, dalle voci che circolano, sembra sia già tra i favoriti nella corsa agli Oscar 2020. Pare che degna di nota sia l’interpretazione delle tre attrici che hanno saputo entrare alla grande nei panni delle tre vittime delle violenze. Non vediamo l’ora di vedere il film che in Italia dovrebbe arrivare nel 2020. Riusciremo ad aspettare?

