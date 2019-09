Nessun annuncio ufficiale, nessuna foto esclusiva ai giornali e silenzio anche sui suoi canali social. Ma i paparazzi l’hanno beccata: è diventata mamma bis in gran segreto. L’attrice è stata immortalata per strada con il marito, con cui 3 anni fa ha avuto la prima figlia, Edie, e il passeggino. La notizia è stata diffusa dal Daily Mail, che ha pubblicato in esclusiva le foto della primissima passeggiata dei genitori con il neonato di cui, nemmeno a dirlo, non si conoscono ancora sesso e nome.

Lei è la bellissima Keira Knightley, che era stata avvistata per l’ultima volta col pancione il 23 agosto scorso. La star di film come “Orgoglio e pregiudizio” e “Pirati dei caraibi” aveva ammesso di essere incinta per la seconda volta a maggio 2019, quando si è presentata ad un cocktail party per Chanel a Parigi sempre col marito al suo fianco, il musicista James Righton, con il pancione ben visibile. (Continua dopo la foto)









Ma come già avvenuto al momento della nascita della sua primogenita, Keira non ha in alcun modo annunciato il parto, né ha pubblicato foto o avvisato i giornali. A dispetto della sua grande popolarità, infatti, l’attrice londinese preferisce tenere la sua vita privata lontana dalla cronaca rosa e dalla ribalta mediatica. Lei e Righton, tastierista dei Klaxon, sono insieme dal 2012 e si sono sposati il 4 maggio 2013 nella proprietà di famiglia in Provenza. (Continua dopo la foto)





Ora, nonostante la sua proverbiale riservatezza e grazie ai paparazzi che hanno immortalato la diva e il marito durante la prima passeggiata con il nuovo (o nuova, chissà) arrivato la notizia è trapelata: la Knightley è diventata di nuovo mamma. Il lieto evento, come detto, è avvenuto in gran segreto qualche giorno fa anche se non è dato sapere quando con certezza. (Continua dopo foto e post)







La star londinese, 34 anni, sembra radiosa nelle foto esclusive pubblicate dal Daily Mail. Indossa un vestito con un abito verde scuro dalle forme morbide e maniche lunghe del marchio britannico Toast abbinato a un paio di décolleté in pelle scamosciata tacco medio e occhiali da sole. Accanto a lei il marito 35enne che spinge la carrozzina. Auguri!

Laetitia Casta, chi è la figlia Sahteene Sednaoui: 17 anni, è pronta a seguire le sue orme