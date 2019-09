Auguri a Georgette Polizzi e Davide Tresse: i due ex protagonisti di Temptation Island si sono sposati. Il matrimonio per Georgette, 37 anni, arriva dopo 4 anni d’amore accanto al suo Davide, con cui ha partecipato nel 2016 al reality dei sentimenti in onda su Canale 5. Quella formata da lei e il suo Davide si è presto attestata come una delle coppie più apprezzate dal pubblico. Che non ha certo dimenticato la bella Polizzi.

Nel corso degli anni Georgette ha proseguito la via del successo via social nei panni di designer e influencer e recentemente è stata anche spesso ospite nei salotti televisivi di Barbara D’Urso. Poi, nella primavera del 2018, il racconto pubblico della malattia che l’ha colpita nella primavera del 2018: la sclerosi multipla. Anche di fronte al dramma, Georgette non ha mai perso il sorriso e si è sempre mostrata più forte di prima. (Continua dopo la foto)









Ora, dopo tanti anni accanto a Davide, sono arrivati i fiori d’arancio. “Sarà una grande festa con circa 200 invitati, nel classico stile americano, all’aperto, circondati dal verde – rivelava nel 2018 alla rivista Nuovo Tv – Sono un po’ preoccupata, però: spero di poter arrivare a piedi e non sulla carrozzina. Anche se adesso posso camminare, la sclerosi multipla è una malattia imprevedibile”. (Continua dopo la foto)





Alle nozze Georgette è un incanto. “Meno un’ora… Mi hanno rifatto il trucco mille volte perché continuò a piangere… Mi è caduta la corazza ed è uscita la mia fragilità!!”, ha fatto sapere il 15 settembre mattina dando ufficialmente inizio al countdown delle nozze che sono state raccontate anche via social da alcuni amici vip come Gabriele Parpiglia e la modella e influencer Elisa D’Ospina. (Continua dopo foto e post)







A proposito di invitati vip, alla cerimonia, che si è svolta in un edificio in stile industriale a Vicenza, dove Davide è arrivato direttamente in Ferrari e ha aspettato la sua sposa ((che poco tempo fa le amiche avevano ‘prelevato’ per l’addio al nubilato), non mancavano volti noti: l’ex tronista Francesca Del Taglia ed Eugenio Colombo, Giada Di Miceli, Margherita Zanatta e Maicol Berti del GF, la figlia di Eva Henger Mercedesz. Dopo il sì, canti e danze fino a sera sullo sfondo di fuochi d’artificio.

