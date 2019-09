Se c’è una bellezza senza tempo allora quella è Laetitia Casta. La modella francese classe 1978 è un’icona, un simbolo di sensualità e fascino unico al mondo. Recentemente ha conquistato la prima pagina di “Elle France”, in un foglio diviso a metà, dove tra corpo nudo e vestito nero trasparente (firmato Maison Rabih Kayrouz) appare più in forma che mai. Eppure di tempo ne è passato…

L’apice del suo successo risale a una ventina d’anni, quando a fine anni Novanta calcava le passerelle più importanti del mondo, gli studi fotografici più in e, altro momento indimenticabile, il palcoscenico del Festival di Sanremo. Attrice e modella, la Casta ha un personale stratosferico, quasi di marmo e forme ‘hot’. E poi quel suo sorriso, imperfetto per alcuni, sensuale per altri. E alla soglia dei 41 anni sembra aver fatto un patto con il diavolo. (Continua dopo la foto)









Perché dagli scatti di Blair Getz Mezibov per Elle France, Laetitia appare più in forma che mai: nuda sugli scogli, scollata in abito nero, è strepitosa in tutte le salse. Saranno anche quegli occhi azzurri e quelle labbra socchiuse, che stuzzicano i pensieri più perversi, ma non c’è altro da aggiungere: è favolosa. Ma c’è un’altra bellezza in famiglia che ha fatto da poco il suo debutto nel fashion system. (Continua dopo la foto)





Si tratta di Sahteene, la figlia oggi 17enne avuta da Stephae Sednaoui, regista e fotografo francese, con cui la Casta è stata insieme a lungo. Fin dalla nascita sono entrambi sempre stati molto attenti alla privacy di Sahteene. In quella occasione, infatti, avevano annunciato con un comunicato stampa il suo arrivo chiedendo ai media di rispettare “il carattere privato” del lieto evento. Ma ora che ha 17 anni sembra finalmente giunto il tanto atteso momento del suo debutto ufficiale nella moda. (Continua dopo foto e post)







Sahteene si è presa la scena in occasione della presentazione della collezione Croisierie 2020 di Miu Miu all’ippodromo di Auteuil a Parigi. Somiglia più al papà, mentre dalla famosa mamma sembra aver ereditato niente o poco più. La 17enne ha la pelle olivastra e gli occhi marroni come il regista e fotografo, ha la silhouette magra e sottile, senza le curve di Laetitia e i capelli più scuri e più lisci. Ma certamente il fascino c’è e non è certo passato inosservato.

Romina Power, la figlia Cristel Carrisi la ‘gela’ a Domenica In