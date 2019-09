“Che curve!”. Anna Tatangelo, l’inquadratura dall’alto e si vede tutto. Da capogiro

“Con 30 gradi un bagno non te lo fai?”. Con questa domanda, Anna Tatangelo stuzzica i fan pubblicando sui social un nuovo scatto bollente in bikini. Approfittando di temperature ancora estive a metà settembre, la cantante si è concessa un bagno in piscina. Pelle ambrata, corpo tonico e ‘balcone’ in bella vista ripreso dall’alto. Si mostra così la cantante di Sora, nel ricordare in una calda domenica d’estate le sue vacanze in Grecia. Lo scatto inedito, mette in risalto le sue forme prorompenti, lasciando largo spazio all’immaginazione.

Molto apprezzata soprattutto dal pubblico maschile, che ha inondato il post di commenti: “Non si può esprimere con una parola la bellezza e la femminilità parlano da sole…”, scrive un fan della bella Anna. “Mamma che caldo!”, “Vengo anch’io”, “La tua bellezza è disarmante”, sono solo alcuni dei post apparsi sotto lo scatto sexy. (Continua a leggere dopo la foto)









La Tatangelo sta attraversando un periodo d’oro. Rientrata in pieno ritmo dopo un’estate vissuta tra mare, musica e relax. Dalle vacanze in Grecia e in Sardegna insieme al figlio Andrea, ha una villa con il compagno Gigi D’Alessio. Bella, ma anche brava, reduce da un recente concerto a Taormina è riuscita a conquistare il palco con la voce potente e precisa che da anni delizia l’Italia. (Continua a leggere dopo la foto)





Anche in questa occasione la cantante ha pubblicato una foto che la mostra con un outfit audace e sexy. Anna ha scelto una giacca e dei pantaloni neri, con la camicia aperta che regala scollatura vertiginosa. Sexy anche in un completo maschile, Anna non si smentisce mai e anche in questo caso i follower si sono complimentati con lei: “Sublime principessa”, “Sei la più bella, stasera sei stata magnifica. Spacca tutto anche domani sera!!” Una foto che ha ricevuto più 50 mila like. (Continua a leggere dopo la foto)





Visualizza questo post su Instagram Con 30 gradi un bagno non te lo fai???😂🤷🏻‍♀️😉 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 15 Set 2019 alle ore 9:49 PDT

La Tatangelo è attualmente impegnata nel suo nuovo tour, ‘La fortuna sia con me’, nel corso del quale sta portando la sua voce e la sua musica nelle diverse città italiane. La scorsa settimana la compagna di Gigi D’Alessio è stata ospite della ‘Serata con le Stelle’ (il 7 settembre) voluta da GDS Media Communication e Ses per sostenere l’Airc e la sua ricerca.

“Ma no!”. Eleonora Daniele su tutte le furie. In tv dopo le nozze e perde le staffe