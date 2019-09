Kasia Smutniak si è sposata (in gran segreto). E il gesto per Pietro Taricone è dolcissimo

Kasia Smutniak si è sposata. Dopo il dolore per la perdita del compagno Pietro Taricone, dal quale ha avuto la figlia Sophie, l’attrice ha giurato amore eterno, con un matrimonio segreto, al regista Domenico Procacci. La nozze, come rivelano alcuni testimoni, sono state celebrate a Formello, durante una festa organizzata per il compleanno di Kasia. Lo scorso 13 agosto l’attrice ha compiuto 40 anni, una tappa importante che ha deciso di festeggiare insieme a tutti gli amici. Il party però si è trasformato, a sorpresa, in una cerimonia di matrimonio con Domenico Procacci.

A celebrare le nozze lo scrittore Sandro Veronesi, testimone della sposa il regista Ferzan Ozpetek, presenti amici famosi, come il cantante Ligabue, e non. E chiaramente i due figli, Sophie di 15 anni nata dall'unione con l'attore scomparso nel 2010, e Leone, 5 anni, figlio del produttore. Un matrimonio in cui, ancora una volta, Taricone è stato presente.









Per l'occasione infatti Kasia Smutniak ha chiesto come regalo una donazione alla Pietro Taricone Onlus per l'apertura di una scuola in Tibet, un gesto bellissimo, in ricordi di quell'amore scomparso troppo presto. La coppia di sposi, insieme dal 2011, ha scelto per l'occasione un look boho chic: piedi nudi, coroncina di fiori e abito bianco in stile hippie per la sposa, abito scuro e camperos per lo sposo. Per il pranzo prodotti e mozzarelle dalla Puglia. Lo scorso mese Kasia Smutniak ha festeggiato i suoi primi 40 anni (nata a Pila in Polonia il 13 agosto 1979). Un traguardo importante, in occasione del quale ha scelto di raccontarsi sulle pagine del Corriere della Sera.





"I 40 anni sono una data simbolo. La fine del primo tempo, l'inizio del secondo. Si tirano le somme, si scrive una nuova sceneggiatura […] Oggi mi accetto per quello che sono, una donna con affetti saldi, una mamma con due figli […] Ho preso un anno sabbatico: anziché raccontare le vite degli altri, mi sono data un po' di tempo per vivere la mia". Era il 29 giugno 2010, quando un incidente in paracadute tolse l'amore a Kasia e un padre a Sophie, loro figlia oggi 14enne. Ora l'attrice ha trasformato il dolore in impegno per gli altri con la Pietro Taricone Onlus, che ha aperto una scuola in Nepal.





"La Ghami Solar School è diventata per tanti bimbi un'occasione di partenza, per la comunità una possibilità di riscatto", aveva raccontato l'attrice, che con Domenico Procacci ha ritrovato il sorriso. In questi giorni, con un post su Instagram, la diva polacca ha raccontato di essere affetta dalla vitiligine, una malattia della pelle che si manifesta con macchie più chiare su varie parti del corpo.

