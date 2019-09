Meghan Markle, ora spunta la droga. Nuovo scandalo a corte: gli affari milionari della sua famiglia

Un nuovo scandalo sta per travolgere Meghan Markle. La Duchessa di Sussex che si sta preparando a un lungo viaggio in Africa con il principe Harry è finita di nuovo al centro delle cronache per l’ennesimo guaio di famiglia: il nipote Tyler, figlio del fratellastro Thomas, si è messo a vendere marijuana e derivati. L’imprenditore, 27 anni, riporta il Messaggero, ha già “fatto molti milioni” vendendo una varietà di erba intitolata alla nota zia e al principino: si va dunque da Markle Sparkle ad Archie Sparkle, “così potente che ti fa saltare la corona dalla testa”.

Tyler non rivela esattamente quanto guadagna, ma dichiara di aspettarsi nel prossimo anno entrate da oltre 200 milioni di dollari. Chissà come la prenderà zia Meghan? Di certo non potrà essere molto critica nei confronti del nipote visto che lei stesse durante le prime nozze regalò agli amici marijuana.









La notizia non è uno scoop, anche perchè il padre in passato aveva rivelato che agli ospiti era stato regalato un sacchetto di erba. La novità è che il Sun prova il suo diretto coinvolgimento. Il quotidiano inglese avrebbe letto le mail di Meghan indirizzate a un amico. Nelle missive, l'attrice, oggi duchessa di Sussex, avrebbe raccontato della droga data gli amici accorsi in Giamaica nel 2011 al suo matrimonio con Trevor Engelson.





Meghan, ora che è sposata col principe Harry, vorrebbe dimenticare quel primo matrimonio. Ma la corrispondenza con l'amico sta riportando a galla lo 'scheletrino nell'armadio'. Lui le consigliava di acquistare sacchetti adatti allo scopo e Meghan rispondeva soddisfatta "già fatto", firmando la mail con una faccina sorridente.







Nel 2012 il possesso di cannabis era illegale in Giamaica, ma nel 2015 le leggi sono state allentate. La festa fu un successo, un “matrimonio in spiaggia in uno scenario magico”, “un weekend epico sotto il sole e le stelle”. E tanta erba. A rifornire di droga Meghan e il primo marito, naturalmente, fu proprio Trevor.

