Mai visto il figlio di Vasco Rossi? Nato dalla relazione con ‘Gabri’, ecco Lorenzo (oggi marito e papà)

Lorenzo Rossi Sturani, figlio di Vasco Rossi, e la fidanzata Carlotta Quaranta hanno detto sì domenica 15 settembre a Crespellano e poi hanno fatto festa insieme a tutti i loro amici e familiari. La gioia traspare chiara dalla prima foto postata dal neo sposo sui social, sulla pagina dove prima di fare le promesse aveva raccontato una bellissima storia d’amore. La location delle nozze è Villa Stella a Crespellano, provincia di Bologna, ma contrariamente alle previsioni, il padre del ragazzo, il mitico Vasco Rossi, non era presente.

Lo sposo aveva dichiarato a Il Resto del Carlino: “Ma ci sarà un richiamo a lui che non posso dire ora. Nessuno sa nulla”. Ad annunciare il matrimonio sui social è stato proprio Lorenzo giovedì scorso con un lungo post su Facebook nel quale dedica una canzone alla futura moglie. A sorpresa, tuttavia, Lorenzo non ha scelto una canzone del genitore, bensì una di Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché. (Continua a leggere dopo la foto)









Il racconto del loro amore – “Quattro anni fa avevo cancellato tutti i messaggi scambiati con Carlotta. Quattro anni dopo, questo sabato, lei mi sposerà”. Iniziava così il racconto della relazione tra Carlotta e Lorenzo, che proprio quest’ultimo ha deciso di raccontare con un post su Facebook. “Ti ringrazio perché il tempo passato con te ha risvegliato in me qualcosa, che mi portato a stare bene”, aveva continuato Lorenzo, raccontando di quando la sua futura moglie, anni prima, l’aveva respinto con un “mi interessi soltanto come amico”. (Continua a leggere dopo la foto)





Il figlio del Komandante aveva concluso il suo racconto facendo riferimento anche alla sua infanzia, dicendosi felice di “realizzare una famiglia, ciò che non ho avuto da piccolo”. Gli sposi hanno festeggiato con gli amici a Palazzo Stelle, nelle campagne al confine tra Modena e il territorio bolognese. Sorrisi e lacrime di gioia hanno accompagnato le nozze, durante le quali una paggetta speciale ha portato le fedi: Lavinia, 2 anni, figlia della coppia. Lorenzo Rossi Sturani oggi ha 33 anni, ed è il fratello di Davide, primogenito di Vasco apparso in tv come tentatore nel reality show Temptation Island. (Continua a leggere dopo la foto)





Lorenzo è invece il figlio di quella ‘Gabri’ (Maria Gabriella Sturani) a cui Vasco ha dedicato una delle sue più belle canzoni d’amore, tratta dall’album “Gli spari sopra”. Vasco lo ha riconosciuto solo nel 2003 dopo che il ragazzo si era sottoposto di sua spontanea volontà al test del dna. Il cantante ha ammesso che sarebbe stato pronto a riconoscere il figlio fin dalla nascita, anche se la storia con Gabri era finita, ma che a quel tempo non gli fu permesso di eseguire il test di paternità. Vasco ha anche un terzo figlio, Luca Schmidt, nato dalla sua attuale moglie nel 1991.

“La zia Mara ha una sorpresa per te!”. Amadeus in lacrime a Domenica In: tutta colpa di una (meravigliosa