Laura Pausini e Giorgia, fine dell’amicizia tra le due cantanti. Il gesto eclatante

Laura Pausini e Giorgia, la loro amicizia è una delle certezze della vita. Un’unione che va oltre tutto e dura nel tempo. O almeno così era fino a qualche tempo fa. Cosa? Sì, pare che le due cantanti abbiano chiuso. E dopo la fine dell’amicizia tra Elisabetta Canalis e Maddalena Corvaglia, un’altra celebre amicizia tra vip finisce. Ma qual è il motivo per cui tra Giorgia Todrani (è questo il nome completo della cantante che tutti conosciamo semplicemente come Giorgia) e Laura Pausini è finita l’amicizia? Non è chiaro.

Le due star internazionali che hanno fatto conoscere la musica italiana all’estero da un po’ di tempo non si esibiscono più insieme e non condividono tag o post sui loro profili social. Di recente, però, è stato notato un gesto che sancisce in modo pubblico la fine del loro rapporto di anni. Ma che cosa è successo? Secondo quanto riportato da numerosi siti di gossip, la cantante Giorgia Todrani avrebbe rimosso dai suoi amici di Instagram Laura Pausini. Continua a leggere dopo la foto









Ai tempi dei social, rimuovere un’amica dai contatti non è un bel segno. Anzi, è il segno inconfutabile che quella che un tempo era un’amica ormai non lo è più. Tutti, ovviamente, si chiedono che cosa abbia spinto le due a chiudere i rapporti. Cosa sarà successo tra Giorgia e Laura Pausini? Le due erano grandi amiche da tempo e il pubblico non si dà pace che anche tra loro sia finita. Insomma qual è il motivo? Beh, chiedete troppo. Continua a leggere dopo la foto





I motivi ufficiali sono ignoti. Le due cantanti, entrambi amanti della privacy, non hanno detto nulla al riguardo. Almeno per ora, chissà che prossimamente non si venga a sapere qualcosa di più. Ma non è finita. Sembra che Giorgia abbia tolto il segui anche a Luca Tommassini, il noto coreografo amico di entrambe le cantanti. Secondo le voci che circolano, Tommassini ultimamente sarebbe molto affiatato con la Pausini. Continua a leggere dopo la foto





Al contempo sarebbe apparso molto distaccato nei confronti di Giorgia. Che Laura Pausini abbia perso un’amicizia di recente, lo si sa anche dal testo della canzone Frasi a metà. “Sarà che hai preso tutto e l’hai buttato via/Qualsiasi cosa fu, qualunque cosa sia/Ricordati di dirmi che va tutto bene/Si muore in mezzo a una frase o di frasi a metà”, dice la canzone. La ex amica sarà forse Giorgia?

