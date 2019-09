Piero Pelù ha detto sì. Dopo 3 anni d’amore, il cantante e icona del rock italiano ha sposato a Palazzo Vecchio, a Firenze, la sua “Regina di cuori”, ovvero Gianna Fratta, pianista e direttrice d’orchestra riconosciuta a livello internazionale 46enne. Il rocker fiorentino, 57 anni, ha dato il grande annuncio sui social postando una foto delle nozze e una dolce dedica: “Benvenuta a Gianna nella mia/nostra tribù, donna sensibile, razionale e grande lavoratrice. Ne faremo e vedremo delle belle, ragazzacci!”.

È il primo ‘sì’ di Piero Pelù ‘, nonostante due storie importanti alle spalle. Con Rossella, dal cui amore sono nate due figlie, Linda e Greta che lo ha reso nonno recentemente e poi con Antonella Bundu, dal cui amore è nata Zoe. Inutile dire che i fan della voce dei Litfiba lo hanno subito sommerso di messaggi di auguri dopo le due foto delle nozze, una con Gianna e una da solo. (Continua dopo la foto)









Nel post che lo ritrae in abito da cerimonia, Piero Pelù scrive: “Secondo voi vado bene per le lacrime di mia madre?”. Tra gli hashtag anche #l’anellosisimettiloqui, che ribalta il verso “L’anello no, no, non te lo do” della celebre “Gioconda” dei Litfiba. Prima dei post apparsi sul sul profilo Instagram, la notizia delle nozze era arrivata direttamente dal Comune di Foggia, città pugliese dove risiede Gianna Fratta. (Continua dopo la foto)





Nell’Albo Pretorio infatti, all’atto di pubblicazione numero 55 del 27 giugno scorso, si leggeva la lieta novella. La coppia è insieme da 3 anni e pare che sia stato un amico comune a presentarli. Gianna Fratta è originaria di Erba, in provincia di Como, dove è nata il 22 agosto 1973. Laureata in giurisprudenza e in discipline musicali, ovviamente con 110 e lode, ha studiato anche Musica Corale e Direzione di Corso. (Continua dopo foto e post)







Gianna Fratta è stata la prima donna italiana a dirigere l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, la prima donna a dirigere al Teatro Petruzzelli di Bari, alla Sinfonica di Macao (Cina), la prima donna alla guida della storica orchestra dei Berliner Symphoniker e la prima donna a dirigere una produzione del Festival della Valle d’Itria. E anche la prima a essere diventata la signora Pelù.

