Pablo Daniel Osvaldo e Veera Kinnunen hanno fatto parlare per tutta l’estate. Sono usciti allo scoperto poco dopo la fine di “Ballando con le Stelle”, dove erano partner, ma i rumor di una loro intesa circolavano già con insistenza. Anche perché lei è la ex di un altro protagonista dello show di Milly Carlucci, Stefano Oradei, che si è da poco confessato nel salotto tv di Eleonora Daniele. A “Storie Italiane” Oradei ha ribadito che la relazione con la collega Veera non è finita per via di Osvaldo, ma per colpa di una crisi che ha finito per travolgerli.

“Sono felice di quello che siamo stati – ha detto il ballerino – Voglio ricordare solo le cose belle della nostra storia. Siamo stati una coppia come tante altre, in undici anni ci sono stati alti e bassi. La nostra storia si è conclusa prima di Osvaldo, poi lei ha fatto la sua scelta”. Il motivo della rottura non è stato dunque l’ex calciatore, che è subentrato solo in un secondo momento, quando Veera aveva già chiuso con Oradei. (Continua dopo la foto)









Nel tornare sull’argomento, Oradei ha faticato a trattenere le lacrime. Ha aggiunto di aver sofferto molto per la fine dell’amore con la Kinnunen, a cui tiene molto anche se ora ha voltato pagina. Ma a proposito: Veera e Osvaldo stanno ancora insieme? No, a detta di molti fan, che sulla base di diversi indizi social hanno fatto scattare il gossip dell’addio. (Continua dopo la foto)





Dopo un’estate di passione, foto di coppia, dediche reciproche e addirittura presentazioni in famiglia, Dani e Veera hanno smesso di seguirsi su Instagram. Ma non solo: le foto insieme scarseggiano da quasi un mese ormai, mentre fino a poco tempo fa tra post e Storie i fan erano aggiornati di continuo su quello che dava proprio l’idea di essere un grande amore. (Continua dopo le foto)







Solo bisogno di privacy o c’è dell’altro? Sono solo sospetti per il momento, ma tanti ora si chiedono se i due protagonisti di “Ballando con le Stelle”, che sembravano tanto uniti e affiatati, abbiano litigato o addirittura si siano detti addio. Inoltre Osvaldo potrebbe tornare presto a vivere in Argentina. Diego Armando Maradona, attuale allenatore del club Gimnasia La Plata, lo vorrebbe nella squadra anche se ha lasciato il calcio per la musica.

