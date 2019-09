Mai visto l’ex marito di Gemma Galgani? La dama è stata sposata con ‘lui’: ecco chi è

Gemma Galgani è la protagonista indiscussa del Trono Over di Uomini e Donne. Ex fidanzata di Giorgio Manetti e di Marco Firpo e rivale di Tina Cipollari, Gemma è la dama perennemente in cerca dell’amore. Così il pubblico di Canale Cinque ha imparato a conoscerla. A Torino ha iniziato a lavorare nel mondo dello spettacolo, fin da giovane, dopo essersi diplomata al liceo artistico. Direttrice e ideatrice del Fiore all’occhiello al Teatro Alfieri dal 1969 al 1981, la Galgani ha fatto parte del palcoscenico fino ai giorni nostri, ricoprendo il ruolo di direttrice di sala presso il Teatro Colosseo.

“Amo il mio lavoro – ha spiegato – mi tiene giovane nello spirito, mi riempie di entusiasmo e contribuisce a darmi un aspetto più piacevole. Devo stare molte ore in piedi, cammino tanto e tutto questo movimento aiuta la mia forma fisica”. Perennemente alla ricerca del vero amore, Gemma Galgani si è sposata a soli 19 anni. Lui era più giovane di lei, figlio di una famiglia benestante, precisamente di un armatore Ligure. A organizzare le nozze di Gemma Galgani e Francesco D’Acqui furono infatti le rispettive famiglie. (Continua a leggere dopo la foto)









“A diciannove anni ebbi un colpo di fulmine e convolai a nozze con un ragazzo, anche lui diciannovenne, figlio di un facoltoso armatore genovese. – ha raccontato Gemma Galgani a Di Più Tv – A me non andava giù che a mantenerci dovesse essere la famiglia di lui. […] Ero giovane, sentivo di avere in mano le redini della mia vita e volevo dimostrare chi ero, che cosa valevo. Lui non era sulla mia stessa lunghezza d’onda. E io me ne tornai a Torino per lavorare”. (Continua a leggere dopo la foto)





”Insomma, lo lasciai, perdendolo di vista. – ha detto la dama – Oggi vorrei incontrarlo di nuovo, chiedergli scusa per l’avventatezza di quella decisione. Forse, sarebbe stato un buon matrimonio tra noi, chissà”. Malgrado questo sentimento travolgente, la vita della coppia non è decollata e dopo sei mesi i due si lasciano. “Quando mi lasciò non mi sono dato pace e ho sofferto tanto”, ha confessato l’uomo in un’intervista. Infatti è stata proprio la dama ad abbandonare il marito. (Continua a leggere dopo la foto)





L’uomo un pò di tempo fa ha rilasciato un’intervista al giornale DiPiù Tv parlando proprio del suo legame finito male con l’ex moglie. I due, a quanto pare, si amavano molto, ma la giovane età entrambi e la voglia di sperimentare altro nella vita li ha portati alla rottura: ”Gemma era alla ricerca di una stabilità lavorativa, voleva sentirsi utile. Voleva dimostrare chi fosse e a Torino poteva lavorare nel teatro Alfieri. E così, un giorno se ne andò. Non abbiamo mai divorziato per quasi 20 anni”.

Temptation Island Vip, colpo di scena: “La nuova coppia voluta da Maria De Filippi”