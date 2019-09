Giulia Provvedi, allora non era finita definitivamente. Era solo una “pausa”, perché la storia d’amore con il calciatore è ufficialmente ricominciata. C’è la conferma e arriva direttamente dal portiere, quest’anno promosso tra i titolarissimi, che ha dato il grande annuncio ai fan su Instagram. Lui è Pierluigi Gollini, che gioca con la maglia dell’Atalanta e che, dopo un periodo di lontananza, a quanto fa sapere, è tornato insieme alla cantante de Le Donatella e sorella di Silvia Provvedi.

Dopo la brusca rottura avvenuta a giugno scorso, Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini avrebbero avuto un primo riavvicinamento ad agosto, come scriveva il settimanale Chi, ma ora hanno ritrovato l’intesa e sembrano più uniti e innamorati di prima. Tra loro non era finita bene per la verità. “Ci siamo lasciati, rispettate il mio silenzio”, scriveva Giulia lo scorso 15 giugno, spiegando di non avere intenzione di dilungarsi troppo e di non volere alimentare altre indiscrezioni. (Continua dopo la foto)









“Preferisco essere io a dirlo – continuava Giulia – Io e Pierluigi ci siamo lasciati oggi. Le motivazioni sono personali. Sicuramente ogni giornale e blog dirà ciò che gli fa comodo ma la verità la sappiamo solo io e Pierluigi”. Sui giornali si era quindi fatta avanti l’ipotesi di un possibile tradimento del portiere dell’Atalanta alla gemella Provvedi. Poi, meno di un mese fa, Giulia era ritornata sull’argomento. (Continua dopo la foto)





“Dopo il Grande Fratello siamo tornati più forti che mai – spiegava la sorella di Silvia a Il Messaggero – ma poi mi sono accorta che non siamo fatti per stare insieme e ho ritenuto giusto chiudere”. E ancora: “Ho idee diverse sulla mancanza di rispetto, su come vivere una relazione. La mancanza di rispetto non è solo il tradimento, penso che noi donne ci dobbiamo mettere al primo posto e quindi ho scelto la mia serenità piuttosto che uno stato di infelicità”. (Continua dopo foto e post)







“Sono una ragazza che dà l’anima in ogni relazione, così ho fatto, non dico che lui non l’abbia fatto, ma dopo 2 anni tiri le somme e ho preferito che le nostre strade si separassero”, era stata la conclusione. Ma ora ecco la dedica la miele e la foto di coppia sul profilo Instagram di Pierluigi che cambia tutto: “A te! La persona, la più speciale che mi è sempre stata affianco e mi ha supportato in ogni momento! La mia felicità in ogni tuo sorriso”, ha scritto lui sotto allo scatto in cui abbraccia Giulia sul campo da calcio. Un ritorno di fiamma che i fan hanno subito festeggiato.

