Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli si sono lasciati da ormai due mesi. da poche settimane la storia tra la modella e Charley Vezza ha rimesso l’ex moglie di Eros Ramazzotti, e di conseguenza anche il cantante, al centro del gossip. La loro separazione ha destato molto scalpore, quando dopo molte voci e rumor i due hanno diramato un comunicato congiunto in cui annunciavano la fine della loro relazione.

Da qual momento si sono susseguite tantissime ipotesi sui motivi che possono aver portato alla separazione della coppia e, tra i tanti gossip che hanno investito Eros Ramazzotti e la sua ex moglie, uno dei più insistenti vedeva Marica Pellegrinelli già felicemente vicina al ricco imprenditore Charley Vezza. Il cantante e la modella sono rimasti in buoni rapporti specialmente per l'amore dei loro figli: Raffaella Maria e Gabrio Tullio. Proprio per questo motivo è importante per loro apparire sereni. Pochi giorni fa l'ex coppia è stata beccata insieme. È la prima volta da quando hanno annunciato il divorzio che Eros e Marica vengono paparazzati insieme e dalle foto scattate il primo giorno di scuola della figlia si capisce quanto sia disteso il loro rapporto.









"Sono stati 10 anni meravigliosi, insieme abbiamo costruito una famiglia bellissima e siamo stati felici in modo indimenticabile. Siamo tranquilli nella nostra scelta condivisa e continuerete a vederci spesso insieme. Oggi i rapporti sono sereni, l'amore che è stato si è trasformato e rimane", si leggeva nel comunicato. "Il rispetto e la stima reciproca restano e resteranno immutati. Preghiamo tutti, soprattutto per la serenità dei nostri figli, di rispettare la nostra privacy, come si conviene in questo momento di separazione", concludevano Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli. E così è stato, perché la coppia ha deciso di vivere serenamente la separazione e continuare a essere presenti per i figli. Come detto pochi giorni fa sono stati immortalati durante il primo giorno di scuola di Raffaella Maria.





"Su "Chi" – si leggeva sull'account social del settimanale – le immagini di Eros Ramazzotti e Marica Pellegrinelli insieme sorridenti per il primo giorno di scuola della figlia- Nonostante la separazione (annunciata lo scorso luglio) e la nuova storia della Pellegrinelli ( con Charley Vezza) la coppia si è ritrovata per accompagnare la figlia Raffaela Maria al il primo giorno di scuola. E dai loro sorrisi non sembra essere solo…calma apparente. Eros e Marica continuano a dare un ottimo esempio di come si possa chiudere un amore restando in buoni rapporti per il bene dei figli".





E mentre Marica vive la sua nuova relazione alla luce del sole, il cantante ha inviato un messaggio alla più bella d’Italia, la miss appena eletta Carolina Stramare. “Non ci potevo credere, si è congratulato per il titolo”, ha raccontato in un intervista a Leggo. “Gli ho detto che ho persino una frase di Mamarà tatuata sulla caviglia destra: Voglio solo vederti sorridere, voglio solo vederti così. Era la preferita di mamma”. “Non ci posso credere, mi ha detto, era contentissimo, mi ha invitato ad un suo concerto”, ha aggiunto la 20enne che però ha poi aggiunto: “Sono fidanzata. Lo adoro come cantante, ma sarebbe un po’ troppo maturo per me”.

