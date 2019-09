Chiara Ferragni con poco addosso, hater scatenati: “Tu ti sai fare solo foto nuda?”

Tuttavia, è naturale, quando si è famosi le critiche sono immancabili e Chiara è spesso vittima degli haters su Instagram. La bellissima Chiara Ferragni in intimo su Instagram ha scatenato la cattiveria dei suoi “nemici”, che le hanno lasciato dei commenti molto forti. Come reagirà l’influencer? (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni è senza dubbio una delle influencer più note e seguite al mondo. Grazie ai social, l’imprenditrice digitale ha messo in piedi un vero e proprio impero. La sua carriera è diventata ora oggetto di un documentario intitolato Unposted, che sarà nelle sale cinematografiche dal 17 al 19 settembre 2019. In tantissimi aspettavano da tempo questo docufilm.

La bellissima Chiara Ferragni ha deciso, infatti, di postare una nuova foto su Instagram. Questa volta l’influencer si è fatta immortalare in ginocchio sul letto con solo un completino intimo nero e una buffa espressione sul viso. Chiara ha un fisico perfetto: pancia piatta e gambe chilometriche. La sua bellezza è davvero insuperabile. Nonostante tutto però gli haters si sono scagliati lo stesso contro di lei. Questa volta l’hanno criticata perché non ha le curve al posto giusto. (Continua a leggere dopo la foto)





Chiara, a differenza di molte altre star, non è ricorsa alla chirurgia estetica per aumentarsi la taglia del reggiseno e a quanto pare questa cosa non è stata apprezzata. Secondo i “leoni” da tastiera la bellissima imprenditrice digitale non dovrebbe postare foto in intimo in quanto il suo fisico non sarebbe adatto a questo tipo di outfit. Cosa penserà Chiara di tutto questo? Molto probabilmente risponderà come sempre usando la sua ironia. (Continua a leggere dopo la foto)

Chiara Ferragni è stata presa di mira dagli haters per aver postato una foto in intimo. I suoi “nemici” si sono letteralmente superati nel lasciare i commenti. Un utente Instagram ha commentato: «Mamma o non mamma…quel reggiseno su di te è imbarazzante» e un altro ha subito aggiunto: «Ti chiamano “tavola da surf” gli amici?» Un haters poi ha chiesto: «Le tette dove le hai lasciate?» Infine, un utente ha scritto: «Piatta come un televisore al plasma». Poi le critiche sono andate oltre e c’è qualcuno che ha commentato: «Una carbonara la sai fare almeno? O tu e fedez ordinate ogni giorno il pranzo ad asporto?». E ancora: «Ma solo foto nuda ti sai fare? Fare un po’ la mamma no eh».

