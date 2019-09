Giorgio Mastrota si sposa e “umilia” così la ex Natalia Estrada

Grandi notizie in casa di Giorgio Mastrota: il conduttore, che è da poco diventato nonno, ha annunciato che si sposerà molto presto con la sua Floribeth Gutierrez. Lo ha detto in un’intervista a Oggi. La cerimonia avrà luogo a Bormio, in Comune, il prossimo settembre (2020). È stato proprio il conduttore a confermare la lieta notizia: “Faremo una festa montagnigna, con i pizzocheri super star: niente ostriche e gamberoni, tanto Sassella e bresaola come se piovesse”.

Giorgio Mastrota e Floribeth, che sono già genitori di Matilde e Leonardo, hanno da qualche tempo lasciato Milano per trasferirsi in Valtellina. Una scelta dettata dal desiderio di far crescere i figli in un luogo perfetto per loro. "Vedo amici che in città diventano matti per portare i loro pargoli a scuola e a fare sport. Qui è tutto a portata di bicicletta, non perdo tempo per i spostamenti, i parcheggi, le code" ha detto a Oggi il conduttore.









A Milano tornerà solo per le sue televendite, dove, ha detto con ironia, si farà dei bei "respironi in corso Buenos Aires". Ma c'è un gossip importante e scottante che riguarda il matrimonio di Mastrota. E riguarda Natalia Estrada, la sua ex moglie. A quanto pare Mastrota non inviterà la sua ex moglie dalla quale ha avuto la sua prima figlia, Natalia Junior, che oggi ha 24 anni ed è mamma. Giorgio Mastrota, nell'intervista a Oggi, non ha potuto fare a meno di parlare dell'ex moglie…





"Dopo una separazione un po' rancorosa, i nostri mondi semplicemente non coincidono più. Ma di Natalia ho uno splendido ricordo. Sono stato innamoratissimo di lei". Mastrota ha anche un altro figlio, Federico, oggi 18enne, nato dalla sua precedente storia con la modella brasiliana Carolina Barbosa. E Natalia Estrada? Che ne è stato di lei? Abbandonata definitivamente la tv, gestisce un maneggio con il marito Andrea Mischianti. La tv non le manca e sta bene dove sta.





“A casa non ho la TV, non vado in città a prendere aperitivi o a fare la spesa. Vivo in campagna con cani, cavalli e bestiame e non ho bisogno di vacanze perché cerco di godere ogni giorno delle soddisfazioni che mi offre questa mia scelta di vita – ha raccontato in una lettera a DiPiù -. Nei fine settimana, mio marito e io ci spostiamo per l’Italia tenendo corsi di equitazione e lavorando con il bestiame”. SI offenderà per il mancato invito di Mastrota al matrimonio?

