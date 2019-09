Belen, mai così bollente sui social: la mano scivola sotto le mutandine e le rete impazzisce

L’estate per Belen Rodriguez non è ancora finita. La bellissima showgirl argentina si sta concedendo in questi giorni un po’ di vacanze dopo gli ultimi impegni lavorativi. Dopo essere volata a Napoli dal suo bel marito Stefano De Martino, la coppia è decisa a non perdersi neanche un attimo delle giornate estive che stanno ormai volgendo al termine. Ed è proprio a bordo dello yacht di lusso che hanno dedicato al piccolo Santiago che Stefano e Belen si stanno godendo dei magici momenti.

E così, mentre il ballerino napoletano è al timone, la sexy argentina, invece, è intenta a deliziare i suoi follower con un gesto davvero bollente, quasi a voler stuzzicare il pubblico maschile che la segue su Instagram. Infatti, con una fantastica inquadratura dall'alto, la videocamera del telefono va a finire proprio sulla sua scollatura che, come sempre, è davvero da urlo. Tuttavia, ciò che cattura inevitabilmente l'attenzione di tutti è un gesto ancor più seducente.









Belen Rodriguez, infatti, consapevole del suo fascino irresistibile sfiora con disinvoltura il bordo degli slip con le dita fino a infilarle dentro per poi, con fare sensuale, tirarle nuovamente fuori come se niente fosse. Nel giro di pochissimi minuti, i bollenti spiriti degli ammiratori sono saliti alle stelle e la storia di Belen ha ricevuto un'infinità di like e complimenti.





Belen sa bene come far impazzire i followers, attraverso i suoi scatti social social particolarmente sensuali. Tra foto in intimo o in costume, a cui fanno corredo delle pose mozzafiato, la showgirl argentina è solita rendere pubbliche delle foto in cui appare poco vestita. Tra queste, pochi giorni fa, una recente story in cui sembra indossare, in un certo senso, qualcosa di troppo.







In uno scatto in bianco e nero, in cui indossa e mostra in anteprima un costume della nuova collezione di Me Fui, il marchio realizzato assieme alla sorella Cecilia, infatti, Belen Rodriguez sembra essersi dimenticata un dettaglio. I fan, infatti, hanno subito notato come, per indossare il costume, Belen Rodriguez avesse deciso di non togliere prima gli slip. "Non avrà dimenticato qualcosa?", si sono chiesti alcuni followers. Mentre c'è anche chi sostiene che il doppio slip stringa così tanto da far intravedere le forme più intime di uno dei personaggi televisivi più seguiti ed apprezzati della televisione nostrana.

