“Sei di gomma!”. Nicoletta Larini, la foto scatena i fan: cattiverie per la compagna di Bettarini

Nicoletta Larini non smette di stupire. La 25enne di Lido di Camaiore che da qualche anno fa coppia fissa con l’ex calciatore e marito di Simona Ventura Stefano Bettarini, non perde occasione per incendiare la rete con i suoi scatti a dir poco bollenti. Foto che spesso fanno discutere, ma Nicoletta Larini, nonostante abbia soltanto 25 anni, sa come difendersi dagli hater e «leoni da tastiera» di turno.

Sul suo profilo Instagram Nicoletta Larini ha postato un selfie che la vede in macchina, pronta per andare in palestra. Occhiali da sole grandi, labbra a “cul de poulet”, come direbbero i francesi, micro top nero. Ad aver attirato i fan della fidanzata di Bettarini il seno prosperoso e le braccia toniche: «Ma come sei bella!», «Stupenda, semplice!», «Ammazza che sei bona!», si legge tra i commenti in basso alla foto accompagnata dalla didascalia “Sport Time, manca poco al ritorno della felpa” e gli hashtag #vitainmacchina, #sport, #time#september. Non sono mancate però aspre critiche rivolte alla giovane: «Sembri di gomma!», ha scritto un utente, a cui è seguita la replica immediata della Larini: «Tutto tranne che quello!». Continua dopo la foto









E non è la prima volta che succede: tempo fa qualcuno le chiedeva quale fosse il suo lavoro, oltre ad essere la fidanzata di Bettarini. «Stiamo insieme 24 ore su 24, ma Nicoletta ha comunque provato a farmi seguire da un detective – ha raccontato l’ex calciatore Stefano Bettarini a Chi – «quando andavo in palestra o in giro per i miei appuntamenti di lavoro e per curare gli investimenti imprenditoriali che ho fatto nel tempo!». L’unica donna di cui non è gelosa la giovane è Simona Ventura, ex moglie di Bettarini, con la quale ha costruito un rapporto sereno. Continua dopo la foto





Nicoletta Larini non era un’illustre sconosciuta prima. Aveva già lavorato come modella, ma il suo volto ha cominciato è essere rionosciuto quando ha partecipato a Temptation Island Vip insieme all’ex calciatore. Una prova superata dalla coppia che appare salda nonostanet Bettarini abbia sottolineato che per il momento non si parla di matrimonio. Nicoletta, che ha studiato in inghilterra, è figlia di Nicola Larini, ex pilota di Formula Uno. Continua dopo la foto





Visualizza questo post su Instagram ℴ ℯ ‍♀️ Manca poco al ritorno della felpa #vitainmacchina#sport#time#september Un post condiviso da NICOLETTA LARINI (@nicolettalarini) in data: 11 Set 2019 alle ore 8:25 PDT



A lungo tester per la Ferrari per la quale ha conquistato un secondo posto al GP di San Marino a Imola nel 1994, gareggiando poi anche con Ligier e Sauber. Una figlia di papà che ha saputo trovare da sola la sua strada.

