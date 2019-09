“Il Signore mi ha fatto un regalo”. E Simona Ventura scoppia in lacrime, il ricordo struggente

Simona Ventura è pronta al ritorno in televisione e, forse, al nuovo grande passo della sua vita. A 54 anni sposerà il suo fidanzato, Giovanni Terzi. La conduttrice è stata ospite nel salotto televisivo di Lorella Cuccarini su Rai 2. Nella oramai consueta intervista in cosa a “La Vita in Diretta”, la Ventura infatti non solo ha di fatto confermato che presto potrebbe portare all’altare il giornalista ed intellettuale di un anno più grande di lei ma ha parlato pure del nuovo programma che esordirà questo weekend sulle reti del servizio pubblico.

"L'amore con Giovanni Terzi è stato tanto bello quanto inaspettato. Stiamo andando avanti a grosse falcante. Non siamo più giovani, l'amore è così difficile da trovare! Il matrimonio è nei nostri piani. Vediamo quando metterlo in atto. Nella mia vita ci sono stati degli amori giusti che vengono nei momenti giusti. Non è successo questo con Giovanni perché avevo altri pensieri per la testa: volevo rimanere single". ha detto un'emozionata Super Simo.









Confessandosi con Lorella Cuccarini, Simona Ventura ha ammesso che Giovanni Terzi rappresenta per lei uno di quegli amori giusti che arrivano nei momenti giusti: "Io non ci pensavo proprio, anzi immaginavo di rimanere single ma proprio quando pensavo di restare sola l'ho conosciuto ad una cena a casa di amici", ha spiegato la 54enne. Durante l'intervista Simona Ventura ha parlato anche dell'aggressione subita lo scorso anno dal figlio figlio Niccolò Bettarini, accoltellato fuori dalla discoteca Old Fashion di Milano.





Niccolò, colpito con 11 coltellate al tronco e all'addome, è rimasto ricoverato in prognosi riservata per diverse settimane all'ospedale Niguarda dove aveva subito una delicata operazione. A gennaio i quattro giovani imputati sono stati condannati a pene comprese tra i 5 e i 9 anni di carcere dello scorso primo luglio davanti alla discoteca 'Old Fashion' di Milano. "Io ho vissuto tutto questo come un grande segnale. Da quel momento sono diventata una persona molto più felice. Ho trovato una grande forza. Il Signore mi ha fatto un grande regalo", ha detto una commossa Simona.





E ha aggiunto: “Non so dove trovo questa forza e determinazione. Non è facile da trovare nel mondo di oggi. Io sono sempre riuscita a fare le cose quando avevo forti motivazioni, quando non ho la motivazione, guerreggio di qua e di là. Non sono una che sta tranquilla”.

