Antonella Mosetti, la foto col pancione commuove i fan: “Amare senza limiti”

Antonella Mosetti scalda sempre l’atmosfera sulla sua pagina Instagram. La showgirl pubblica scatti decisamente sexy che mettono in mostra il suo lato B. I commenti dei fan non si fanno mai attendere e i post dell’ex stellina di Non è la Rai raccolgono apprezzamenti di ogni genere. C’è sempre il critico improvvisato che definisce il lato B della Mosetti “un’opera d’arte”, ma anche il fan adulatore che ricorda a tutti quanto sia “favolosa e fantastica”.

Ma nella marea di apprezzamenti, c’è qualcuno che invece non apprezza questo mostrarsi continuo. Stavolta, però, Antonella ha voluto condividere con il web un momento più intimo della sua vita, tirando fuori dal cassetto (letteralmente, perché sono scatti in pellicola) delle vecchie foto personali. Ecco che, improvvisamente, i fan hanno visto la loro beniamina apparire sui social con un bellissimo pancione. Dopo qualche secondo di stupore, si inizia a riconoscere un’Antonella molto più giovane, incinta della sua amata Asia. (Continua a leggere dopo la foto)









Antonella Mosetti ha stupito i follower mostrandosi in dolce attesa. L’occasione è il compleanno della figlia, Asia Nuccetelli, ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello Vip. Nella foto la dolce ragazza di “Non è la Rai” indossa un vestitino estivo premaman e guarda in macchina con aria emozionata mentre tutta l’attenzione è catturata dal pancione. “BUON COMPLEANNO Amore della mia vita … grazie a te , a noi , ho capito cosa significhi AMARE senza limiti , senza tempo , senza confini . Siamo cresciute insieme tenendoci la mano giorno dopo giorno e davvero , come si dice , nel bene e nel male tu sei, senza dubbio alcuno , l’amore della mia vita , sopra tutto e tutti”, si legge a corredo della foto. (Continua a leggere dopo la foto)





Quella di Antonella Mosetti è stata una maternità giovanile, ma non c’è rimpianto o rimorso nel suo cuore:“Quando mi chiedono , se tornassi indietro cosa rifarei …. TE e nient’altro più .. sei il mio proseguimento , il mio futuro .. il tuo Profumo , colora la mia vita ed ogni giorno , se nn lo odoro , mi manca l’aria ! TU SEI ASIA e non potevi avere altro nome .. per tutti noi MOSETTI – NUCCETELLI , sei ASIA CHIUCHIUCA”. (Continua a leggere dopo la foto)





Intanto anche Francesco Totti ha inviato gli auguri di buon compleanno ad Asia. “E gli auguri di zio Francesco Totti arrivano!”, ha scritto la ragazza ripostando il video di Totti: “Ciao Asia – esordisce il giallorosso – volevo farti tanti auguri di compleanno. Non fare danni, mi raccomando, sennò ti gonfio. Un bacio e divertiti”. “Promesso”, la risposta dell’ex gieffina vip.

