Intramontabile a 63 anni. Il bikini di Giuliana De Sio è monumentale: foto

Giuliana De Sio è una delle attrici più conosciute e apprezzate del panorama televisivo e cinematografico italiano. Grazie alla sua bellezza, al suo fascino e al suo talento, ha conquistato il cuore di milioni di persone che la seguono da anni con grande affetto. Nata a Salerno il 2 aprile del 1956, fin da piccola ha mostrato la sua grande passione per la recitazione e per trasformarlo in un lavoro si è trasferita a Roma. L’esordio arriva nel 1977 con il film Una Donna tratto dal romanzo di Sibilla Aleramo. Nell’anno seguente partecipa alla pellicola Le mani sporche, in questa occasione ha la possibilità di lavorare con grandi del mondo del cinema come Marcello Mastroianni ed Elio Petri.

Giuliana De Sio non sa immaginare una vita senza la recitazione, del resto ha dato una svolta importante alla sua vita. "Mi ha salvato da qualche baratro nel quale sarei potuta finire. Nella recitazione ho trovato un luogo sicuro dove rifugiarmi", racconta a Il Tempo. Il suo sogno era e resta il cinema. "Per questo voglio essere riscoperta. Sono pronta a sorprendermi e a sorprendervi ancora". E alla soglia dei 64 anni Giuliana De Sio è ancora una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.









Due anni fa, nonostante le critiche dei giudici, l'abbiamo vista in forma smagliante a "Ballando con le stelle". Un'esperienza che, in realtà, l'attrice non ricorda con particolare piacere. "Ballando è stata un'esperienza orribile. Di un orribile interessante, che mi fatto scoprire alcuni aspetti di me stessa che non conoscevo. È un gioco al massacro. – aveva raccontato – Avrei voluto una gara vera tra persone che si cimentano come me per la prima volta in qualcosa che mai avrebbero pensato di fare. Invece è solo una fiction con una sua trama e dei ruoli precostituiti. C'è la giovane talentuosa, il modello bello, la soubrette aggressiva e l'attrice di grande carattere, cioè io, che va demolita, perché fragile". Una delle donne più belle del mondo dello spettacolo, dicevamo, e basta guardare i social per rendersene conto. L'attrice si mostra in bikini ed è un vero spettacolo: pancia piatta, forme prorompenti, gambe tornite. Il tempo per lei sembra davvero non essere mai passato.





"Bellissima in piena forma", "Che donna!!! Con la D maiuscola!!!", "intramontabile", sono alcuni messaggi lasciati dai fan. Recentemente l'attrice ha confessato di aver desiderato un figlio, ma di non essere riuscita a diventare mamma: "Ho cercato tante volte la maternità, ma non è andata mai. Sono stata sfortunatissima. Ho avuto tre gravidanze e per tre volte, al quarto mese, ho perso questo bambino e quindi, forse, non doveva andare. A me sarebbe tanto piaciuto diventare madre perchè avrei voluto mettere in atto alcuni principi che ho rispetto alla maternità. Tanti miei amici e amiche sono diventati padri e madri e nella mia testa vedo commettere tanti errori. Oggi, il bambino è una piccola star che comanda tutto e poi vengono su degli esseri, soprattutto maschili, che fanno far soffrire noi donne".





Oggi la bellissima Giuliana De Sio è single, ma in passato ha avuto una relazione che ha fatto molto discutere. ha avuto una relazione con l’ex tronista di Uomini e Donne Mario De Felice. Un legame molto discusso a causa della notevole differenza di età tra i due: 20. “Preferisco stendere un velo pietoso su questa storia. – aveva detto l’attrice dopo la fine della storia – Non ce la faccio a usare nemmeno una parola per definire quella specie di relazione. Posso solo dire che è stato un esperimento dettato da un momento di solitudine sentimentale”.

