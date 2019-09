Kate Middleton, il gossip è esploso. Sono sempre più insistenti le indiscrezioni secondo cui la bella duchessa e moglie di William d’Inghilterra sarebbe nuovamente incinta. Non c’è tre senza quattro, si dice? Già, perché se le voci trovassero conferma, questa sarebbe la quarta gravidanza per Kate. È mamma di tre bellissimi principini che i sudditi adorano e aspettano con trepidazione di vedere agli eventi pubblici.

George e Charlotte, che ormai vanno a scuola (a proposito: pare che la femminuccia di casa, da pochissimo sui banchi, abbia già un soprannome che è tutto un programma: “warrior princess”, ossia principessa ribelle) e poi il piccolo Louis, che invece è ancora piccolo. Ma no, per ora nessun pancino sospetto. Non sono state le forme della Middleton, che è sempre più bella, a sollevare l’indiscrezione che ha già fatto il giro di siti e giornali di tutto il mondo. Ma un gesto, un suo atteggiamento a far insospettire (e sperare) i fan. (Continua dopo la foto)









La moglie del primogenito di Carlo e Diana e futura regina ha di recente partecipato all’apertura di uno spazio all’aperto dedicato ai più piccoli, immerso nel verde e ricco di giochi istruttivi e divertenti. Durante l’evento Kate non ha mancato di intrattenersi con le famiglie presenti. Ha parlato e scambiato sorrisi con i genitori, ma soprattutto ha giocato molto con i loro bambini. (Continua dopo la foto)





Come mostrano le foto, la duchessa ha accarezzato testoline, arruffato capelli, fatto battute e in generale giocato con loro. E proprio questo suo atteggiamento tenero e materno ha lasciato intendere che sia di nuovo incinta. Sì, tanto è bastato per far esplodere la voce che la vorrebbe in dolce attesa per la quarta volta. Va precisato, però, che da Buckingham Palace non è ancora trapelato nulla di ufficiale in merito. (Continua dopo le foto)







Un quarto erede per William e Kate farebbe felici i sudditi, ma è anche vero che le voci su una presunta gravidanza della Middleton vanno avanti da mesi. Di pari passo con quelle che vorrebbero un secondo bebè anche in casa di Harry e Meghan Markle, da poco genitori per la prima volta. Molti sono convinti che il 2020 potrebbe essere l’anno non di una ma di ben due nascite in Casa Windsor: gli allibratori danno 3 a 1 la possibilità che Kate o Meghan partoriscano l’anno prossimo.

Ambra Angiolini e Max Allegri, mistero a casa. Nessuno riesce a spiegarselo: cosa è successo