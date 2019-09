Michelle Hunziker “incinta” per la quarta volta, le immagini sui social fanno impazzire i fan

Michelle Hunziker incinta del quarto figlio? La voce corre veloce e fa impazzire il gossip. Non è una novità che Michelle Hunziker e il marito Tomaso Trussardi abbiano intenzione di allargare ulteriormente la famiglia. Michelle ha 3 figlie: Aurora, avuta da Eros Ramazzotti e Sole e Celeste, entrambe nate dalla relazione con Trussardi. Tra tutte queste femminucce un maschietto ci starebbe molto bene e, probabilmente, è ciò che sognano anche Michelle e Tomaso. La voce della gravidanza numero 4 della Hunziker va avanti da tempo, per la precisione dal Festival di Sanremo 2018, quello che condusse con Claudio Baglioni e Pierfrancesco Favino.

La Hunziker, all'epoca, aveva detto che dopo Sanremo avrebbe iniziato a provare: "Ho appena aperto il cantiere. Lasciatemi il tempo". Successivamente la notizia della sua presunta gravidanza è circolata più e più volte, anche di recente. Negli ultimi giorni, dopo un periodo di pausa, le voci più indiscrete sostenevano che la Hunziker fosse di nuovo incinta. Così Michelle ha deciso di parlare.









Michelle Hunziker è davvero incinta di un altro figlio? La replica da parte sua arriva con un video pubblicato sui canali social. Michelle Hunziker è ormai abituata alle voci delle sue gravidanze e ormai vi ride su. Vi ricordate di quella volta in cui decise di fare un'ecografia in diretta a Striscia la notizia? Voleva che i telespettatori si accertassero che non fosse in dolce attesa… Ebbene, ma che sta succedendo stavolta? È incinta per davvero? Più persone hanno notato delle rotondità sospette…





I fan erano già pronti a festeggiare la nuova gravidanza. Michelle Hunziker, però, per mettere i puntini sulle i, ha deciso di parlare apertamente e di raccontare in prima persona tutta la verità. Nelle stories di Instagram ha pubblicato un video per SMENTIRE la falsa notizia. Il video è buffissimo: Michelle ha un cuscino sotto la maglietta in varie parti del corpo per dimostrare che le rotondità possono essere ovunque. Così Michelle ha ammesso di essersi rilassata troppo e di aver messo su un po' di pancetta.







“Fake news, fake curves”. Notizie false, curve false. “Ci risiamo”, è con la solita ironia che Michelle Hunziker smentisce le voci della sua quarta gravidanza. La povera conduttrice non ne può più: sono anni che le vengono affibbiate false gravidanze e veramente non ce la fa più. Ma non è che non tutte queste voci le facciamo passare la voglia? Pensiamoci bene…

