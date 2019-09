“Oscena!”. La ‘vecchietta’ bacchetta Caterina Balivo. Il video fa boom, poi si scopre chi è (favolosa)

Caterina Balivo è tornata al lavoro. A inizio settimana, infatti, è partita la seconda stagione del suo ‘Vieni da me’, il salotto televisivo dove la conduttrice 39enne ospita ogni giorno personaggi del mondo dello spettacolo e dello sport e raccoglie le loro confessioni.

“La prima punta di @vienidamerai si è appena conclusa, su Twitter siete stati tantissimi a farci compagnia durante la diretta, ora voglio leggere i vostri commenti su questa puntata numero 200 su Instagram e Facebook, scatenatevi!!!”, ha scritto la conduttrice. È stato il suo outfit molto particolare a suscitare reazioni tra i fan: una mise totalmente rosa, composta da un top senza maniche e dei pantaloni a zampa, il tutto decorato da papaveri rossi. La “padrona di casa” ha convinto praticamente tutti, eccetto qualche commentatore e una persona che le sta molto a cuore. (Continua a leggere dopo la foto)









La signora Mirella, mamma del marito della Balivo, Guido Maria Brera, ha infatti ripreso la presentatrice per i suoi capelli a Vieni da Me: troppo piatti e schiacciati. La presentatrice napoletana ha seguito subito i consigli della suocera e ha lanciato un appello su Instagram alla sua parrucchiera: “Un messaggio alla mia parrucchiera. Non mi fate arrabbiare mia suocera sui capelli!”. La signora Mirella ha le idee chiare e come ribadisce alla bella Caterina sul look non transige. (Continua a leggere dopo la foto)





Bocciatissima la mise della prima puntata, il completo rosa coi pantaloni a pinocchietto, che la facevano sembrare troppo magra. Per non parlare del top senza spalline dalla scollatura a sacchetto. “Sul look non transigo”, precisa la suocera di Caterina Balivo, che poi parla anche del vestito portato dalla mora. “Quello di oggi andava bene, quello di ieri era tremendo, da pinocchietto. Oggi invece benissimo”, dice ancora. Dopo l’abito verde, in stile animalier, ci riprova presentandosi in studio con una minigonna stratosferica, scintillante che abbina a una blusa dello stesso tessuto. Completano l’outfit dei sandali neri altissimi. (Continua a leggere dopo la foto)





Caterina incanta in tv, ma avrà superato l’esame della signora Mirella? Non si sa. Intanto tra un’ospitata di Massimo Boldi e di Carolina Stramare (Miss Italia 2019), nel camerino di ”Vieni da me” è comparsa anche Elisa Isoardi, alle prese con la prima puntata de “La prova del cuoco”. Una puntata quindi molto apprezzata, dove Caterina Balivo è riuscita a commuovere e a far sentire a proprio agio i suoi ospiti.

