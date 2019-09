George Clooney è il classico divo. Bello, affascinante e con un sorriso e uno sguardo che ha fatto innamorare generazioni di donne nel corso della sua lunga carriera, l’attore di Hollywood oggi 58enne è spesso in Italia. George, che è anche testimonial di una nota marca di caffè, ha una meravigliosa villa a Laglio, sul lago di Como dove trascorre spesso le vacanze con la moglie Amal e i gemellini, ma pare che non sia proprio semplice avvicinarlo e ottenere una foto ricordo con lui.

Come racconta Ivan Damiano Rota per Novella 2000, una donna lo ha casualmente incrociato in un bar di Como e quando ha provato a raggiungerlo è stata subito bloccata dalle guardie del corpo. Eppure dà l’idea di essere un uomo simpatico, gentile e disponibile nelle apparizioni pubbliche. Beh, pare che Clooney si conceda agli scatti fotografici solo in occasione di eventi pubblici. Il che significa niente selfie con i suoi fan. (Continua dopo la foto)









È una indiscrezione, certo, e magari quel giorno Clooney non era dell’umore giusto per concedersi ai suoi fan o probabilmente temeva che da lì a poco si sarebbe scatenato il delirio, con tantissime persone che come la signora in questione desiderose di un selfie con lui, che avrebbe finito per rovinare il suo momento di relax. Altra indiscrezione che circola in questi giorni è quella per cui il divo spenderebbe una fortuna per la sua sicurezza e quella della sua famiglia. (Continua dopo la foto)





Stando a quanto riporta il National Enquirer, George Clooney sborserebbe ogni mese circa 2 milioni di dollari per la sorveglianza continua per lui, Amal e i gemelli Alexander ed Ella per il dispiego di mezzi e sistemi altamente tecnologici per proteggere le numerose residenze. In particolare quella di Los Angeles, quella nella campagna inglese e Villa Oleandra a Laglio. (Continua dopo le foto)







A proposito di Como, n questi giorni la famiglia Clooney è stata paparazzata durante una gita in motoscafo e George appare molto diverso da come ce lo ricordavamo. Il settimanale Chi ha pubblicato gli scatti esclusivi nel numero in edicola da mercoledì 11 settembre dove, tra barba incolta, capelli bianchi e viso segnato, si vede un attore, anche un po’ appesantito, non proprio al massimo. Almeno in queste foto George dimostra tutti i suoi 58 anni.

